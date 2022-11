Prédiction de prix XRP : le fond est-il atteint pour Ripple ? | Cryptomonnaie

Le prix XRP continue d’être rejeté par l’obstacle de 0,381 $ à 0,392 $ dans sa tentative d’aller plus haut.

Un retournement du niveau de résistance de 0,403 $ dans un plancher de support ouvrira la voie pour revoir 0,448 $ et 0,509 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,288 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

Le prix du XRP montre un afflux constant de pression d’achat, qui a produit des plus bas plus élevés depuis le crash du 9 novembre. La barrière aérienne, cependant, est têtue et continue d’absorber cette pression d’achat des traders Ripple. Un retournement de ce niveau déterminera le prochain plan d’action pour le jeton de remise.

Prix ​​​​XRP et niveaux potentiels de formation de fond

Le prix du XRP oscille autour de 0,288 $ depuis le crash du 18 juin. Bien qu’il ait réussi à franchir l’obstacle de 0,381 $ le 20 septembre, il n’a pas réussi à se maintenir. De plus, la détérioration des conditions du marché, combinée à la baisse du pouvoir d’achat, a déclenché un renversement qui a ramené Ripple sous le niveau de résistance de 0,381 $.

Dans une perspective à long terme, le niveau de 0,288 $ est le plancher local pour l’instant. Tant que le prix XRP retourne 0,381 $ et reste au-dessus, il n’est pas nécessaire de penser à la baisse du jeton de remise.

Le niveau de 0,441 $, qui est à environ 18 % de la position actuelle, est la première cible des haussiers. Semblable à l’obstacle de 0,381 $, cette barrière est également difficile à franchir. Cependant, un renversement réussi de ce blocus ouvrira le prix du XRP pour revenir au niveau de 0,509 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Bien que les choses ne soient actuellement pas si bonnes pour le prix XRP, une ventilation du niveau de support de 0,288 $ invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas. Ce développement pourrait voir Ripple revoir le pied de 0,253 $, un niveau vu pour la dernière fois en janvier 2021.