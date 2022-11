Le prix AAVE empêche un crash de près de 10% alors qu’un piratage court de 60 millions de dollars échoue | Cryptomonnaie

Le prix AAVE a noté une légère fluctuation au cours des dernières 24 heures suite à la tentative d’un hacker d’exploiter la plateforme. Cependant, les développements plus larges du marché ont renversé la situation, ce qui a conduit l’exploiteur à échouer dans sa tentative. Le prix de l’altcoin a rapidement récupéré, éloignant les détenteurs d’AAVE de pertes immédiates.

Le pirate, connu sous le nom d’Avraham Eisenberg, s’est efforcé de tirer profit de la vulnérabilité d’AAVE en vendant à découvert près de 60 millions de dollars de jetons CRV. Cependant, les plans d’Eisenberg ont échoué suite à un déclencheur haussier de Curve. Comme l’a expliqué l’AAVE,

« La tentative de vente à découvert de CRV sur Aave a échoué et l’utilisateur a perdu environ 10 millions de dollars US à cause des liquidations. L’utilisateur a été entièrement liquidé, mais malgré cela, Aave a accumulé une position de créance irrécouvrable beaucoup plus petite (~ 1,6 million de dollars US). au prix CRV d’aujourd’hui. »