Des sénateurs américains affirment que l’ex-PDG de FTX a perpétré des « tactiques frauduleuses » et demandent des poursuites au DoJ | Cryptomonnaie

La chute de FTX a été qualifiée de sabotage intentionnel par l’ancien PDG Sam Bankman-Fried et ses associés.

Le ministère américain de la Justice a été invité à tenir les entités responsables responsables dans « toute la mesure de la loi ».

Sequoia Capital a présenté ses excuses à ses investisseurs pour la perte de 150 millions de dollars due à l’effondrement de FTX.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a récemment présenté ses excuses à ses employés, déclarant qu’il pensait que l’entreprise en faillite pouvait encore être sauvée. Cependant, les législateurs des États-Unis ont l’intention de tenir SBF responsable au-delà de la lettre d’excuses et conformément à la loi.

L’effondrement de FTX n’était pas un accident

FTX et ses 130 sociétés associées qui ont déposé le bilan ont causé des pertes à plus d’un million de créanciers. Bien que SBF puisse croire qu’il pouvait faire quelque chose à ce sujet, le procureur général des États-Unis Merrick Garland et le procureur général adjoint Kenneth Polite ont été invités à faire quelque chose à propos de l’ancien PDG de FTX lui-même.

Dans une lettre adressée au ministère de la Justice (DOJ), les sénateurs américains Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse ont exhorté les procureurs généraux à tenir les dirigeants de l’entreprise responsables dans toute la mesure de la loi. Ils ont déclaré que le DOJ devrait mener une enquête sur l’effondrement de FTX avec le plus grand examen minutieux. La lettre ajoute,

« Au fur et à mesure que cette situation se déroule, de nouveaux faits éclaireront sans aucun doute la façon dont la tromperie de Bankman-Fried et de ses associés a nui aux clients de FTX et aux clients de toute entreprise exposée à la contagion – et pourraient révéler que les problèmes avec l’industrie de la cryptomonnaie s’étendre bien au-delà de FTX. »

Les Sénateurs croyaient que l’inconvenance de FTX n’était pas simplement due à des décisions commerciales imprudentes et à des pratiques de gestion bâclées. Selon les sénateurs Warren et Whitehouse, SBF et d’autres dirigeants de FTX ont mené des « tactiques intentionnelles et frauduleuses » pour gagner de l’argent eux-mêmes.

Pour arranger les choses, la lettre demandait au DOJ de se concentrer sur la chair et le sang des victimes d’actes répréhensibles en col blanc. Ils ont ajouté que SBF et ses associés devraient également être poursuivis pour leurs crimes si besoin était.

Sequoia Capital prend ses responsabilités

Après la chute de FTX, la société de capital-risque Sequoia Capital a également annoncé ses pertes. Les dirigeants de Sequoia se sont excusés pour les 150 millions de dollars perdus sur l’échange cryptomonnaie lors d’un appel avec ses investisseurs de fonds. Les partenaires ont déclaré que la diligence raisonnable pour l’investissement de FTX avait été sabotée par SBF lui-même. En effet, il n’a pas divulgué les liens de l’échange avec Alameda Research.

Ainsi, les partenaires de Sequoia Capital se sont engagés à améliorer la diligence raisonnable pour les investissements futurs. Les dirigeants pensaient même que l’entreprise serait en mesure de faire auditer ses investissements potentiels par l’un des quatre grands cabinets comptables.

D’un autre côté, les institutions continuent de se manifester et de signaler les pertes causées par l’effondrement de FTX. Comme l’a rapporté Netcost-Security plus tôt cette semaine, Genesis Global Capital a également cherché à lever environ 1 milliard de dollars pour éviter de recourir au dépôt de bilan. La société avait plus de 175 millions de dollars bloqués dans des dérivés sur FTX, qui ont été perdus.

La société a été notée en disant,