Le prix de Cardano pourrait défier les baissiers de détail avec une chasse à la liquidité à la hausse | Cryptomonnaie

Ventes aux enchères de prix Cardano sous une zone de support cassée, ce qui pourrait provoquer un recul à court terme.

ADA montre les commerçants d’octobre en profit, ce qui crée des liquidités pour les teneurs de marché dans la zone médiane de 0,30 $.

L’invalidation du potentiel haussier est une brèche en dessous de 0,25 $

Le prix de Cardano pourrait faire un geste pour défier les nouveaux baissiers sur le marché. Les commerçants doivent garder un œil attentif sur le jeton de contrat intelligent pour repérer une opportunité rentable. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel d’ADA.

Le prix de Cardano est à la hausse

Le prix de Cardano est à nouveau dans une situation décisive alors que les commerçants s’efforcent de déterminer de quelle manière la consolidation d’ADA se cassera. Depuis le début de la semaine, les haussiers ont récupéré 6% des pertes du marché après une forte baisse de 10% au cours du week-end. Le 23 novembre, le prix de Cardano oscille juste en dessous de la zone de support précédemment cassée, ce qui pourrait servir de résistance supplémentaire si les traders ne peuvent pas franchir la frontière.

Le prix Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,3155 $. Les day traders doivent garder un œil sur l’indice de force relative (RSI) car il fournit un contexte pour déterminer le prochain mouvement de l’ADA. Selon l’indicateur, le prix ADA a créé une nouvelle divergence baissière près d’une zone de support précédente. L’indicateur RSI montre que le prix actuel est plus suracheté que les sommets précédents à 0,31 $ et 0,34 $. Sur la base de ces mesures, un recul dans la zone de 0,31 $ est attendu dans les prochains jours.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Plus tôt dans le mois, les mesures en chaîne ont montré que les commerçants de détail étaient extrêmement positionnés à découvert. Le 2 octobre, près de huit traders sur dix ont ouvert un put entre 0,358 $ et 0,401 $. Maintenant que les baissiers sont en profit, un montant substantiel se situe probablement au milieu de 0,35 $, où les baissiers en profit et en seuil de rentabilité ont placé des arrêts de sécurité.

En utilisant les métriques en chaîne et les techniques de la théorie du marché des enchères, le jeton ADA peut augmenter de 15 % vers la zone médiane de 0,35 $ pour défier les nouveaux baissiers sur le marché. La moyenne mobile simple de 21 jours récemment franchie et non testée se situe dans la même zone, offrant une confluence supplémentaire pour une zone cible haussière.

L’invalidation du scénario haussier pourrait survenir si les baissiers franchissaient les niveaux de liquidité de 2020 à 0,25 $. Si le prix ADA casse cette zone, tout le scénario de tendance haussière serait annulé et le prix ADA pourrait tomber dans la zone de 0,20 $, entraînant une baisse de 40 % par rapport au prix actuel de Cardano.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Cardano, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security