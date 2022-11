Pourquoi le prix Ethereum est susceptible de défier tous les acteurs du marché | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum fait face à une résistance importante près de la région de 1 150 $.

Le prix des ETH détient un support clé près des niveaux de prix moyens de 1 050 $.

Tout potentiel de tendance haussière dépend du maintien des creux de 1 085 $ comme support.

Le prix Ethereum montre un double scénario potentiel en jeu car plusieurs rejets se sont produits près de la zone de 1 200 $. Attraper le prochain commerce sera un défi pour tous les commerçants car le marché peut augmenter sa volatilité. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel de l’ETH.

Le prix Ethereum va bientôt bouger

Le prix Ethereum a récupéré 7% de la valeur marchande perdue après la baisse de 10% du week-end. Au moment d’écrire ces lignes, les traders ont échoué une autre tentative pour franchir la moyenne mobile exponentielle de 8 jours (EMA). L’indicateur a fait office de résistance depuis la mi-novembre, forgeant plusieurs rejets près de la zone des 1 250 $.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 154 $. L’indicateur de profil de volume reste rare dans les transactions, ce qui suggère que les commerçants de détail sont impliqués dans le marché. Si l’EMA de 8 jours continue d’agir comme une résistance, la zone de support solide près de 1 085 $ sera probablement à nouveau mise à l’épreuve. Un échec à maintenir le support conduirait à un événement de liquidation ciblant des creux de swing à 1 000 $ et potentiellement 939 $.

Pourtant, un deuxième test du niveau de support cassé à 1 276 $ a de bonnes chances de se produire. Un obstacle de la barrière pourrait déclencher une forte frénésie d’acheteurs ciblant la moyenne mobile simple non testée sur 21 jours à 1 370 $. L’indice de force relative est revenu en terrain favorable sur la période de 8 heures, ce qui pourrait favoriser un effet de retombée de l’intérêt d’achat sur des périodes plus courtes. Tous les scénarios de tendance haussière dépendraient des plus bas oscillants à 1 085 $ comme support.

