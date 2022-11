El Salvador propose un projet de loi pour réglementer les titres numériques et envisage d’émettre des «obligations volcaniques» soutenues par Bitcoin | Cryptomonnaie

Le gouvernement salvadorien cherche à approuver un nouveau projet de loi qui établira la Commission nationale des actifs numériques pour réglementer les émetteurs de monnaie numérique.

El Salvador a commencé à acheter un Bitcoin par jour la semaine dernière pour augmenter ses avoirs.

Le prix du bitcoin approche d’une cassure vers 17 081 $ pour lancer un rallye de récupération ciblant 18 157 $.

El Salvador a été le pionnier de l’utilisation du Bitcoin comme monnaie légale l’année dernière. Depuis lors, le pays d’Amérique centrale a trouvé des moyens de tirer le meilleur parti de la pièce du roi et de convertir El Salvador en un hub Bitcoin.

El Salvador avance ses plans Bitcoin

El Salvador devrait voter sur un projet de loi qui décidera de la création d’un régulateur des opérations de monnaie numérique dans le pays. La ministre de l’Économie Maria Luisa Hayem Breve a présenté le projet de loi à l’Assemblée législative du pays le 23 novembre.

Le projet de loi propose de créer une Commission nationale des actifs numériques (NDAC), qui serait responsable de la réglementation des émetteurs d’actifs numériques, des fournisseurs de services de cryptomonnaie, ainsi que d’autres opérations relatives aux actifs numériques.

En plus de la formation du NDAC, le projet de loi ouvrirait également la voie au lancement des «obligations volcan» d’El Salvador soutenues par Bitcoin. Annoncé à cette époque l’année dernière, le pays avait l’intention d’émettre 1 milliard de dollars d’obligations sur le Liquid Network. La vente de ces obligations aurait été divisée en deux et dirigée vers l’accumulation de Bitcoin et la construction d’infrastructures minières et énergétiques BTC.

Si le projet de loi reçoit l’approbation de l’assemblée et devient une loi, il exigerait également la création d’une agence de gestion de fonds Bitcoin. Cette agence s’occuperait des fonds reçus des offres publiques d’actifs numériques.

La proposition de loi a été dévoilée une semaine seulement après que le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé la nouvelle politique d’accumulation de Bitcoin du pays. Bukele a tweeté qu’à partir du 17 novembre, El Salvador achèterait un BTC par jour pour augmenter sa réserve de Bitcoin.

Au 17 novembre, le pays détenait environ 2 381 BTC, le dernier achat ayant été enregistré le 30 juin 2022. Alors que le pays a investi plus de 103 millions de dollars au fil des ans en achetant à un prix moyen de 43 357 dollars par Bitcoin, au prix actuel du Bitcoin, La valeur actuelle des avoirs d’El Salvador est d’environ 38,9 millions de dollars.

Le prix du Bitcoin se prépare à une évasion

Le prix du bitcoin a enregistré une augmentation de près de 4 % au cours des 48 dernières heures après avoir chuté à 15 690 dollars le 21 novembre.

Si le prix du Bitcoin clôturait au-dessus de ce niveau, il serait en mesure d’amorcer une reprise vers 18 157 $. Pour étiqueter ce prix, BTC devrait franchir la barre des 17 081 $, qui agit comme la résistance critique de la pièce maîtresse.

Ceci est réalisable puisque, pour le moment, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) affiche des signaux haussiers. L’indicateur suggère si l’actif se dirige vers un état haussier ou baissier, et l’histogramme signale la force de l’élan.

Pour le moment, MACD met en évidence une divergence haussière avec la ligne indicatrice (bleue) traversant la ligne de signal (orange). La présence de barres vertes sur l’histogramme suggère également une certaine force à la tendance haussière persistante.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Cependant, si le prix du Bitcoin devait perdre son support immédiat de 15 852 $ et refuser de marquer le niveau de support psychologique à 15 000 $, le prix du BTC pourrait faire face à des pertes supplémentaires. De plus, un chandelier quotidien proche de la barre des 15 000 $ invaliderait la thèse haussière. Cela se traduirait par la pièce du roi marquant les plus bas de deux ans de 14 136 $.