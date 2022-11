Comment SBF a acheté le billet aller simple de FTX pour la faillite, laissant les marchés de la cryptomonnaie en pagaille | Cryptomonnaie

Sam Bankman-Fried a débauché les meilleurs talents de Wall Street et de la Silicon Valley pour construire une opération commerciale au hasard.

Le dépôt de bilan révèle des raccourcis douteux que le cercle restreint de SBF utilisait pour gérer l’empire cryptomonnaie FTX de 32 milliards de dollars.

Le prix du Bitcoin est de retour dans le vert, même si ses perspectives haussières pourraient ne durer qu’un moment.

La première audience de mise en faillite impliquant FTX, un empire cryptomonnaie déchu, a révélé comment les fonds étaient mal gérés par « un petit groupe d’individus inexpérimentés et peu sophistiqués ». Selon James Bromley, les talents embauchés par Sam Bankman-Fried (SBF) n’étaient soumis à aucun frein et contrepoids pour contrôler le vaste domaine.

Les marchés de la crypto-monnaie sont en chute libre depuis le début de la crise FTX, les experts prédisant un hiver crypto plus long – peut-être jusqu’à la fin de 2023.

Rencontrez les meilleurs talents de Wall Street qui ont mis FTX à genoux

Le fondateur et ancien PDG de la défunte FTX a embauché des talents d’une entreprise renommée de Wall Street appelée Jane Street Group. Cette société vedette échange des cryptos depuis plus d’une décennie et jouissait d’un statut de haut niveau avant que des tas de dégâts évitables de FTX ne se déchaînent, brisant l’industrie.

Jane Street Group compte plus de 2 000 employés nichés dans le bas de Manhattan. Il est souvent observé pour son amour des situations de marché risquées et une préférence inégalée pour la furtivité. Jane Street Group a conservé sa première place sur les marchés financiers en fouillant dans la santé des partenaires commerciaux, en modélisant les catastrophes potentielles et, surtout, en empêchant les employés de faire des commentaires publics.

Néanmoins, la culture de FTX n’était rien comparée à celle de Jane Street Group – dans une large mesure, c’était le contraire. SBF a soigneusement recruté dans son cercle restreint les meilleurs talents mais sans éthique pour construire une opération de cryptomonnaie aléatoire qui a laissé plus d’un million de créanciers comptant les pertes.

Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research, la branche commerciale de FTX, est une ancienne élève de Jane Street Group. Il est afirmé qu’elle était l’ancienne partenaire amoureuse de SBF. Brett Harrison, qui était à la tête de FTX US, était également originaire de la firme de Wall Street.

D’autres grands noms du cercle de SBF incluent Sam Trabucco, qui a aidé Ellison à gérer Alameda avant sa sortie en août, avait quitté Susquehanna International Group pour travailler pour SBF. Le responsable de la technologie de FTX, Gary Wang, était autrefois un employé de Google, tandis que Constance Wang, la directrice de l’exploitation (COO) de l’entreprise, a travaillé chez Credit Suisse Group AG à un moment donné de sa carrière.

FTX s’est retrouvé dans le terrier du lapin principalement à cause du cycle interne de SBF. La pile de preuves actuellement devant le tribunal des faillites montre à quel point FTX n’a ​​eu aucun égard pour le contrôle des risques et la comptabilité. Ils ont orchestré des relations secrètes avec certains cadres recevant des prêts non garantis. Les fonds de la société ont été utilisés pour acheter des biens personnels.

Le marché de la crypto se redresse, est-ce un rebond de chat mort ?

Le prix du Bitcoin (BTC) a récupéré le support à 16 000 $ avant d’étirer sa jambe à 16 655 $. Une clôture quotidienne au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours (en rouge) à 16 527 $ aurait pu servir de tremplin vers la montée attendue à 20 000 $.

Graphique quatre BTC/USD

Cependant, il est peu probable qu’un rallye se maintienne au milieu des incertitudes associées à la contagion FTX. La confiance des investisseurs fait toujours défaut, une situation qui pourrait continuer à priver le prix du Bitcoin de l’élan nécessaire pour maintenir une tendance haussière.

Une clôture de quatre heures à une journée en dessous de l’EMA de 50 jours pourrait aggraver les baisses, forçant le prix du Bitcoin à se réfugier à 16 000 $ et 15 450 $, respectivement.