Le gouverneur de New York signe le moratoire minier PoW dans la loi | Cryptomonnaie

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a promulgué le moratoire minier sur la preuve de travail (PoW) le 22 novembre, ce qui en fait le premier État d’Amérique à interdire toute activité de crypto-minage PoW pendant deux ans.

Le moratoire minier PoW interdira non seulement de nouvelles opérations minières, mais refusera également le renouvellement des licences à ceux qui opèrent déjà dans l’État. Toute nouvelle exploitation minière PoW dans l’État ne pourrait fonctionner que si elle utilise 100% d’énergie renouvelable.

Le projet de loi sur l’exploitation minière PoW a été adopté pour la première fois par l’assemblée de l’État en avril plus tôt cette année et a ensuite été approuvé par le Sénat de l’État en juin. Le projet de loi a finalement été promulgué par le gouverneur Huchkul en raison de la pression des lobbyistes et pour atteindre ses objectifs d’émissions de carbone. Huchkul a écrit:

Je veillerai à ce que New York continue d’être le centre de l’innovation financière, tout en prenant des mesures importantes pour donner la priorité à la protection de notre environnement.

Le consensus minier PoW est principalement utilisé par les mineurs de Bitcoin et quelques autres altcoins. Il est considéré comme l’un des moyens les plus sûrs et les plus décentralisés d’authentifier une transaction sur une blockchain. Cependant, cette pratique a été entachée de controverses sur sa forte consommation d’énergie.

Les États-Unis se situent actuellement au sommet de la part de hashrate d’extraction de Bitcoin par pays avec 37,8% du hashrate du réseau Bitcoin provenant des États-Unis. Le moratoire de deux ans sur l’exploitation minière PoW peut s’avérer coûteux et même créer un effet domino pour que d’autres États suivent un chemin similaire.

Le groupe de défense de la blockchain Chamber of Digital Commerce a dénoncé le faux récit dans un message Twitter :

L’argument de l’État selon lequel la consommation d’énergie de l’industrie minière dépasse de façon exponentielle les autres industries est manifestement faux. La Climate Leadership and Community Protection Act exige que les émissions de gaz à effet de serre de l’État de New York soient réduites de 85 % et atteignent zéro émission nette dans tous les secteurs d’ici 2050.

Le PoW mining FUD n’est pas nouveau et a été démystifié à plusieurs reprises, cependant, il y a eu un effort de lobbying important au cours de l’année écoulée, en particulier de la part des partisans de l’exploitation minière de preuve de participation. Le co-fondateur de Greenpeace et Ripple, Chris Larsen, a fait campagne pour un changement du code Bitcoin.

Les législateurs, d’autre part, ont commodément écarté les rapports de recherche disponibles selon lesquels une part importante de l’énergie minière de Bitcoin provient de sources renouvelables. Le rapport du conseil minier Bitcoin a souligné que plus de 60% de la consommation d’électricité du réseau BTC provient de sources propres.

Les régulateurs européens de la cryptomonnaie avaient proposé une interdiction similaire du PoW dans leur législation sur les marchés des actifs cryptomonnaies (MiCA). Cependant, les partisans de l’interdiction des opérations avec des actifs numériques basés sur PoW n’ont pas pu rassembler suffisamment de support, ce qui indique que la législation MiCa a été adoptée sans une telle interdiction.