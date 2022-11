Bitcoin a-t-il déclenché un signal d’achat d’indicateur de couverture de magazine ? | Cryptomonnaie

L’« indicateur de couverture de magazine » est la conviction qu’au moment où un instrument atteint la première page d’une couverture de magazine majeur, il est un indicateur à contre-courant. Alors, si la première page du magazine parle d’un grand marché haussier, est-ce le moment de vendre ? Si la première page parle d’un grand marché baissier, est-ce le moment d’acheter ?

Les analystes professionnels et les traders le sauront par expérience personnelle anecdotique. Au moment où l’un des amis ou de la famille non commerçants parle d’un certain investissement, le marché est généralement saturé et sur le point de s’inverser. C’est un étrange phénomène contre-intuitif que lorsque tout le monde dit « acheter », cela peut être un bon moment pour vendre. Pourquoi? Parce que dire « acheter » a probablement déjà été acheté. Voici donc la dernière page d’accueil « Economist » intitulée « Crypto’s Downfall ».

Alors, est-ce un signal contraire qui suggère que l’achat de Bitcoin peut en fait être une bonne décision ? Brent Donelly a examiné la validité de l’indicateur de magazine et vous pouvez consulter son article utile et les critères qu’il a utilisés ici. Le résumé de ses résultats était le suivant; ses recherches ont révélé que l’indicateur de couverture de magazine était un indicateur d’inversion décent.

La dernière cause d’angoisse crypto a été l’effondrement de l’échange FTX. Cela a conduit à une grande crise de confiance en crypto qui a donné la parole aux cyniques de la crypto, à l’inquiétude des neutres et à la résolution de la crasse pour les détenteurs. Le but de cet article n’est pas d’argumenter pour ou contre Bitcoin en principe, mais de reconnaître que nous sommes peut-être au pic de la baisse actuellement.

Si l’USD a atteint un sommet, un USD faible a tendance à aider Bitcoin plus haut. Donc, avec BTCUSD autour de son 100EMA sur le graphique mensuel, tiendra-t-il ?

