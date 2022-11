Pourquoi est-ce le meilleur moment pour investir dans ces marchés de la crypto à six centimes qui devraient exploser de 50 fois | Cryptomonnaie

Afin de réaliser un bon profit en investissant dans les crypto-monnaies, vous n’avez pas besoin d’être une personne riche qui rapporte d’énormes sommes d’argent. Au contraire, si vous trouvez une crypto-monnaie bon marché, vous pouvez gagner beaucoup d’argent avec des investissements minimes. Mais, vous devez être prudent et lors du choix de votre prochain investissement, tenez compte non seulement du fait que certaines cryptos sont favorables, mais aussi qu’elles ont une réelle chance de vous rapporter des bénéfices.

Voici nos meilleurs choix lorsque vous parlez des cryptos à faible coût dans lesquels vous pouvez investir dès maintenant :

Commerce Dash 2 (D2T). Impt.io (IMPT). Calvaire (RIA). Tamadoge (TAMA). Bloc chanceux (LBLOCK). Décentralisé (MANA).

Nous allons maintenant parler individuellement de chacune de ces crypto-monnaies bon marché afin que vous compreniez pourquoi c’est le meilleur moment pour investir dans ces marchés de la crypto à 6 centimes qui devraient exploser de 50 fois !

Commerce Dash 2 (D2T)

Si vous êtes à la recherche d’un investissement bon marché qui vous apportera un profit, vous devriez absolument jeter un œil à la plateforme Dash 2 Trade et sa pièce D2T dont la prévente est en cours en ce moment. Au cours de cette phase de prévente, vous avez la possibilité d’acheter une pièce D2T pour 0,05 USDT, mais étant donné que les pièces D2T sont saisies à grande vitesse, la question est de savoir combien de temps ce prix sera valable. Alors dépêchez-vous d’investir dans le D2T avant que son prix n’atteigne 0,0513 USDT !

Impt.io (IMPT)

En ce qui concerne les coûts minimaux lors de l’investissement dans les crypto-monnaies, le premier choix logique est une prévente de crypto. Jusqu’à présent, nous avons assisté à un grand nombre de préventes de diverses crypto-monnaies, et ce que nous avons appris alors, c’est qu’une certaine pièce est la moins chère pendant sa phase de prévente et qu’au fil du temps, elle devient de plus en plus chère.

Eh bien, puisque nous avons déjà abordé le thème de la prévente crypto, il faut mentionner le plus gros du moment, qui est la prévente Impt.io. Donc, si vous voulez acheter des pièces IMPT, vous pouvez le faire pour 0,023 $, mais dépêchez-vous, car lors de la prochaine étape, le prix sera de 0,028 $.

Et si vous vous demandez quelle est la raison pour laquelle un grand nombre de personnes se sont déjà précipitées sur Impt.io et ont acheté leur stock de pièces IMPT, nous vous dirons qu’il n’y a pas qu’une seule raison.

Certains ont décidé d’investir dans cette pièce écologique pour contribuer à la réduction de la pollution de l’environnement car en achetant cette pièce, vous financez directement divers projets qui traitent de la protection de l’environnement. Certains ont investi parce qu’ils voient la situation dans son ensemble et comprennent qu’IMPT est la crypto-monnaie du futur selon toutes les normes, et certains ont choisi IMPT simplement en raison de son prix actuellement très abordable et de ses assez bonnes perspectives de croissance des prix à l’avenir. Quelle que soit la raison, l’essentiel est que l’investissement dans IMPT ne vous apportera que du bien.

Calvaire (RIA)

Un autre bon choix de crypto qui ne nécessite pas un gros investissement est la pièce RIA de Calvaria, qui est également en prévente ! Calvaria nous a récemment surpris avec un jeu de cartes de combat au design phénoménal qui nous permet de nous amuser mais aussi de faire un gros profit avec un investissement minimal. Étant donné que la pièce RIA est maintenant en prévente, vous avez une chance d’obtenir 66,67 pièces RIA pour 1 USDT. Cependant, cette bonne offre ne durera pas longtemps car ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne passe à l’étape suivante de la phase de prévente et quand vous pourrez obtenir 50,00 pièces RIA pour le même montant. Par conséquent, dépêchez-vous et investissez dans cette pièce dès que possible !

Tamadoge (TAMA)

Vous connaissez probablement déjà tous le succès fantastique que TamaDoge a remporté depuis le premier jour de son apparition dans le monde de la cryptomonnaie. Un nombre incroyablement élevé de personnes ont reconnu que TAMA se positionnerait au sommet des meilleures pièces de mème au monde, et toutes les pièces destinées à la prévente de Tamadoge ont été vendues bien plus tôt que prévu.

Certains investisseurs ont été déçus d’avoir raté l’occasion d’acheter des pièces TAMA alors qu’elles étaient les plus favorables, mais heureusement, TAMA est désormais cotée sur les principaux échanges cryptomonnaies au monde et est toujours disponible à l’achat. Si vous souhaitez entrer dans le Tamaverse, sachez que la pièce TAMA est disponible sur OKX, OKX DEX, Coinsbit, LBank, BKEX, etc. De plus, TAMA est disponible à l’achat avec une carte bancaire ou par virement bancaire, tout cela grâce à Transak.

TAMA est en constante évolution et sa valeur ne cesse de croître, et cette tendance se poursuivra, étant donné que Tamadoge a même lancé sa collection de NFT uniques. Les 100 premiers ont suscité beaucoup d’intérêt sur OpenSea, et nous supposons que ce sera le même que les autres NFT de la collection NFT de Tamadoge.

Bloc chanceux (LBLOCK)

Un autre bon choix pour investir en ce moment est LBLOCK. Lucky Block défie les événements négatifs sur le marché de la cryptomonnaie et parvient à augmenter sa popularité et sa valeur, encore plus, chaque jour. Depuis qu’il a été coté sur Gate.io et MEXC, une augmentation significative de la valeur de LBLOCK a été observée, et il y a toutes les chances que la même tendance se poursuive dans la période suivante.

Décentralisé (MANA)

Decentraland, en tant que l’une des plates-formes les plus intéressantes et les plus populaires disponibles dans le monde de la cryptomonnaie, a réussi à maintenir un certain niveau de popularité malgré les événements négatifs qui ont secoué le marché de la cryptomonnaie.

Simplement, le concept de Decentraland est quelque chose qui a attiré les utilisateurs, mais a également retenu certains d’entre eux qui sont restés fidèles même lorsque le prix des jetons MANA a commencé à baisser de manière significative. Nous avons mentionné précédemment que le scénario le plus idéal pour tout investisseur est d’investir un minimum de fonds, c’est-à-dire d’opter pour une pièce qui a un prix bas. Cependant, cela ne peut pas être entièrement appliqué à la pièce MANA. MANA, contrairement par exemple à la pièce TAMA, bien qu’elle ait un prix bas, n’a pas d’aussi bonnes prédictions de prix que TAMA. Oui, MANA continuera de croître, mais très lentement.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, avec une analyse détaillée de la situation sur le marché de la cryptomonnaie, il est possible de réaliser de beaux revenus avec de petits investissements. Notre conseil est de ne pas investir dans une crypto-monnaie simplement parce qu’elle est la moins chère, mais de choisir judicieusement celles qui affichent déjà un succès évident et qui présentent en même temps de grandes chances de maintenir et d’augmenter ce succès. Quatre d’entre eux dont les prix sont favorables, et qui devraient croître de plus de 50x dans la période à venir, sont sans aucun doute TAMA, IMPT, D2T et RIA.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO