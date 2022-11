Genesis fait appel à un expert en restructuration dans sa lutte pour éviter la faillite | Cryptomonnaie

Il est entendu que Moelis & Company a été engagé pour aider la société de prêt en difficulté à explorer toutes les options possibles.

La société de prêt de crypto-monnaie Genesis Global Capital aurait embauché un conseiller en restructuration pour explorer toutes les options possibles, y compris, mais sans s’y limiter, une éventuelle faillite.

Il est entendu que l’entreprise a embauché la banque d’investissement Moelis & Company pour explorer les options, tandis que des personnes familières avec la situation ont souligné qu’aucune décision financière n’a été prise et qu’il est toujours possible pour l’entreprise d’éviter un dépôt de bilan, selon un Reportage du New York Times du 22 novembre.

Fait intéressant, Moelis & Company était également l’une des entreprises engagées par Voyager Digital après avoir suspendu les retraits et les dépôts le 1er juillet afin d’explorer des « alternatives stratégiques ».

Quelques jours plus tard, Voyager Digital a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal du district sud de New York dans le cadre d’un plan de réorganisation qui finirait par « rendre de la valeur aux clients ».

Cependant, un porte-parole de Genesis a récemment déclaré à Cointelegraph qu’il n’avait aucun projet « imminent » de déposer le bilan après qu’un rapport du 21 novembre de Bloomberg ait suggéré le contraire.

«Nous n’avons pas l’intention de déposer le bilan de manière imminente. Notre objectif est de résoudre la situation actuelle de manière consensuelle sans avoir besoin d’un dépôt de bilan. Genesis continue d’avoir des conversations constructives avec les créanciers », a déclaré le porte-parole.

Il est entendu que Genesis cherche entre 500 millions et 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs pour couvrir un manque à gagner qui a finalement résulté d’une « agitation sans précédent sur le marché » et de la chute de l’échange de crypto FTX.

Selon un rapport Bloomberg du 22 novembre, la société de prêt en difficulté a 2,8 milliards de dollars de prêts en cours dans son bilan, avec environ 30% de ses prêts accordés à des «parties liées», y compris sa société mère Digital Currency Group ainsi que sa filiale et ses prêts. unité, Genesis Global Trading.

Une lettre récemment diffusée du PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, déclare qu’il doit 575 millions de dollars à Genesis Global Capital, qui est dû en mai 2023.

Depuis l’effondrement de FTX le 11 novembre, tous les regards se sont tournés vers Genesis, Grayscale Investments et leur société mère Digital Currency Group, craignant que les entreprises ne soient les prochaines victimes de la contagion.

Les trois sociétés ont cherché à apaiser les craintes des investisseurs au cours de la semaine dernière.

Grayscale Investments a rassuré les investisseurs dans un tweet du 17 novembre en notant que « la sûreté et la sécurité des avoirs sous-jacents aux produits d’actifs numériques Grayscale ne sont pas affectées », faisant référence à l’arrêt du retrait par Genesis Global Trading ajoutant que ses produits continuent de fonctionner normalement.

À la suite des événements récents, nos investisseurs doivent savoir que la sûreté et la sécurité des avoirs sous-jacents aux produits d’actifs numériques en niveaux de gris ne sont pas affectées. — Niveaux de gris (@Grayscale) 16 novembre 2022

Genesis a réitéré que ses activités de négociation et de conservation au comptant et sur dérivés « restent pleinement opérationnelles » malgré la suspension des retraits des clients dans ses activités de prêt.

Les activités de trading au comptant et de produits dérivés et de garde de Genesis restent pleinement opérationnelles. Nous continuons à soutenir nos clients qui comptent sur nous dans des conditions de marché volatiles pour gérer leurs risques et mettre en œuvre leurs stratégies commerciales. – Genèse (@GenesisTrading) 16 novembre 2022

Pendant ce temps, la dernière lettre aux investisseurs du PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, a rassuré leurs investisseurs sur le fait que DCG est sur la bonne voie pour 800 millions de dollars de revenus en 2022.

« Nous avons résisté aux hivers cryptomonnaies précédents et bien que celui-ci puisse sembler plus sévère, collectivement, nous en sortirons plus forts », a-t-il déclaré.