First Mover Asia: Bitcoin tient ferme plus de 16 000 $ après avoir suivi les actions à la hausse | Cryptomonnaie

James Rubin écrit que Changpeng Zhao et Elon Musk, entre autres, ont parlé librement lorsqu'ils ont discuté des retombées des crises en expansion rapide des cryptos et des individus derrière elles. Mais ils n'ont pas toujours été cohérents.

Prix: Bitcoin a repris son emprise sur 16K après être tombé à un creux de deux ans plus tôt dans la semaine.

Insights: Changpeng Zhao et Elon Musk ont ​​été pointés du doigt dans des commentaires récents sur FTX et les retombées en croissance rapide. Sont-ils allés trop loin ?

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin récupéré de son sommeil du lundi

De James Rubin

Bitcoin s’est réveillé d’un sommeil de début de semaine pour se reposer confortablement au-dessus de son support précédent de 16 000 $.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 16 200 $, en hausse de 2,5% alors que les marchés de la cryptomonnaie revenaient au suivi des actions, qui ont augmenté sur l’espoir renouvelé que la politique monétaire belliciste de la banque centrale américaine apprivoisait l’inflation et qu’elle serait bientôt en mesure de se retirer de son régime récent de hausses des taux d’intérêt de 75 points de base.

« Wall Street est principalement verte aujourd’hui et cela a donné un petit coup de pouce aux cryptos », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour le teneur de marché des changes Oanda.

« Bitcoin est de retour au-dessus du niveau de 16 000 $ mais reste toujours dans la zone de danger alors que tout le monde attend que le prochain domino crypto tombe », a écrit Moya. « Il semble que les commerçants de cryptomonnaie évaluent déjà la faillite du prêteur de crypto Genesis. La contagion pour FTX en aura un impact sur beaucoup, mais il semble qu’un nouveau catalyseur soit nécessaire pour que les vendeurs prennent le contrôle. »

BTC a chuté à un creux de deux ans lundi au milieu des craintes quant au sort de Genesis Global, une société de trading et de prêt de cryptomonnaie autrefois puissante, qui serait en pourparlers pour lever de nouveaux capitaux après avoir interrompu les retraits des clients la semaine dernière. Genesis est la dernière victime des retombées de l’effondrement de l’échange FTX de Sam Bankman-Fried, et malgré la reprise du bitcoin de mardi, les investisseurs sont restés nerveux.

Ether a récemment changé de mains à environ 1 120 $, en hausse de plus de 2 %. Les autres cryptos majeurs étaient largement dans le vert avec LINK gagnant près de 7%. Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, était à peu près stable.

Le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA), riches en technologies, ont chacun bondi d’un point de pourcentage après que la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que la Fed entrait dans « une position politique restrictive ».

À ce stade, je pense qu’il est logique que nous puissions ralentir un peu le … rythme des augmentations », a-t-elle déclaré. « Nous allons encore augmenter le taux des fonds, mais nous sommes maintenant à un point raisonnable où nous pouvons être très délibérés dans la définition de la politique monétaire. »

Pendant ce temps, dans les nouvelles sur la crypto, un commerçant de crypto bien connu lié à l’exploit Mango Markets de 114 millions de dollars du mois dernier a échoué dans sa tentative de trouver une vulnérabilité similaire. Le commerçant, identifié sur Twitter et étiqueté par les analystes de la blockchain sous le nom d’Avraham Eisenberg, a emprunté 40 millions de jetons de courbe (CRV) (d’une valeur de 20 millions de dollars à l’époque) en utilisant la plateforme de prêt décentralisée Aave, puis les a transférés à l’échange de crypto OKEx.

Mais après une série de fluctuations brutales du prix du CRV, la position d’Eisenberg semble avoir été liquidée. Selon la société d’analyse de blockchain Arkham, Eisenberg a emprunté la majorité des jetons CRV sur Aave en promettant 40 millions de dollars en stablecoin USDC en garantie. Les détectives de la blockchain sur Twitter ont émis l’hypothèse qu’il semblait constituer une position courte CRV, c’est-à-dire profiter d’une baisse des prix.

Moya d’Oanda était moins optimiste quant aux prix de la cryptomonnaie dans les semaines à venir. « Bitcoin a un support en avance sur le niveau de 15 500 dollars, mais si cela ne tient pas, la vente technique pourrait envoyer les prix vers la région de 13 500 dollars », a-t-il écrit.​

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL +7,5% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +7,4% L’informatique Cosmos ATOME +5,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Connaissances

Changpeng Zhao et Elon sont-ils allés trop loin ?

De James Rubin

Que disent les milliardaires et les multimillionnaires de la crypto ?

Tout ce qu’ils veulent.

Mardi, Changpeng « CZ » Zhao, fondateur de l’échange cryptomonnaie Binance, a ajouté sa voix au chœur des observateurs cryptomonnaies doutant que Grayscale, opérateur de la plus grande fiducie de bitcoins, détienne autant de BTC qu’il le dit, mais se retire ensuite rapidement.

Zhao a d’abord tweeté des chiffres qui, s’ils étaient vrais, auraient sapé une position de Grayscale et de son partenaire, l’échange de crypto Coinbase, que de telles préoccupations étaient injustifiées. Mais il a supprimé son tweet après que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, ait semblé répondre peu de temps après sur Twitter.

« Si vous voyez FUD là-bas – rappelez-vous, nos finances sont publiques (nous sommes une entreprise publique) », a écrit Armstrong, se référant au langage crypto pour la peur, l’incertitude et le doute. (Binance est une société privée qui ne divulgue pas d’informations financières.)

Zhao a semblé contrit : « Brian Armstrong vient de me dire que » les chiffres « sont faux », a-t-il écrit, ajoutant : « Travaillons ensemble pour améliorer la transparence dans l’industrie ».

L’interaction Twitter entre CZ et Armstrong a précédé une histoire de Semafor, une publication récente fondée par des vétérans de Bloomberg et du New York Times, selon laquelle Elon Musk n’était pas toujours aussi bas sur le fondateur en disgrâce de l’échange de crypto en difficulté FTX, Sam Bankman-Fried comme il l’est été dans les commentaires récents.

Le 12 novembre, un jour après que FTX a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11, Musk a déclaré lors d’un événement Twitter Spaces : « Pour être honnête, je n’avais jamais entendu parler de lui », a déclaré Musk. « Mais ensuite j’ai eu une tonne de gens qui m’ont dit [that] il a, vous savez, d’énormes sommes d’argent qu’il veut investir dans l’accord Twitter. Et je lui ai parlé pendant environ une demi-heure. Et je sais que mon compteur de traders était redlining. C’était comme, ce mec est des traders ** t – c’était mon impression.

Mais peu de temps après avoir annoncé son achat de 44 milliards de dollars de la plate-forme de médias sociaux Twitter, Musk avait invité Bankman-Fried à couler une participation de 100 millions de dollars qu’il détenait dans la société précédemment cotée en bourse. Et comme Semafor l’a rapporté, les deux hommes ont même eu un appel téléphonique à la fin du printemps quelques semaines avant la conclusion de l’accord sur la possibilité que Bankman-Fried rejoigne une offre pour Twitter. Bankman-Fried a choisi de ne pas participer, mais a apporté ses 100 millions de dollars en actions à une société désormais privée. Un bilan FTX préparé après la conclusion de son accord par Musk et distribué aux investisseurs plus tôt ce mois-ci, répertorie les actions Twitter comme un actif « illiquide ».

« Les meilleurs lanceurs ont une mémoire à court terme et une confiance à toute épreuve », a déclaré Greg Maddux, le lanceur de baseball du Temple de la renommée de la Major League.

Événements importants

16 h 30 HKT/SGT (8 h 30 UTC) Europe S&P Global Composite PMI (novembre)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) Commandes de biens durables aux États-Unis (octobre)

3 h 00 HKT/SGT (19 h 00 UTC) Procès-verbal du Comité fédéral de l’open market