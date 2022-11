3 indicateurs pour trader Ethereum | Cryptomonnaie

Le trading d’Ethereum peut être une expérience complètement différente du trading de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Bien que la plupart des crypto-monnaies se déplacent généralement à l’unisson, chaque crypto-monnaie a toujours ses propres facteurs fondamentaux propres à son écosystème particulier, ce qui indique qu’elles peuvent se déplacer à différentes intensités et parfois ces aspects uniques signifient qu’elles ne se déplaceront pas du tout à l’unisson.

Cela peut être tout à fait vrai pour Ethereum et il peut souvent s’écarter du sentiment général du marché et forger sa propre trajectoire d’action des prix. En tant que tels, les traders d’Ethereum voudront peut-être prêter attention aux indicateurs conçus pour s’adapter à cette classe d’actifs. Dans cet article, nous explorons trois de ces indicateurs et leur relation avec le trading d’Ethereum.

Indicateur de volume Ethereum moyen de Performante

L’indicateur de volume moyen d’Ethereum de Performante utilise le flux de volume des plus grands échanges de crypto-monnaie, pour déterminer le volume de négociation moyen de l’actif. L’avantage de cet indicateur est que vous pouvez maintenant voir une idée plus précise et globale du volume de l’actif négocié, plutôt qu’un volume passant par une bourse/un courtier.

Ratio long-court Ethereum

Cet indicateur est important pour comprendre le sentiment du marché tel qu’il est dérivé du nombre de commerçants longs par rapport au nombre de commerçants courts.

En effet, plus le ratio est élevé (plus les barres orange sont élevées) indique que les commerçants longs sont plus nombreux que les commerçants courts, plus nous pourrions avoir plus confiance dans la perspective haussière d’Ethereum. À l’inverse, un ratio plus bas, ou la baisse du ratio, pourrait indiquer la perspective haussière à la baisse d’Ethereum.

Coefficient de corrélation

Après avoir sélectionné cet indicateur, une fenêtre contextuelle vous sera présentée pour choisir un actif que vous pouvez comparer avec Ethereum. Votre sélection ici pourrait être des actions bancaires, des actions technologiques, Bitcoin, une autre crypto-monnaie ou tout autre actif qui s’aligne sur une théorie que vous avez sur le mouvement d’Ethereum par rapport au mouvement d’un autre actif.

L’indicateur de coefficient de corrélation est compris entre 1 et –1. Si l’indicateur bascule entre les limites de cette plage ou se rapproche de 0, cela indique généralement que la relation entre les actifs n’est pas très forte ou prévisible (car 0 indique aucune corrélation). Ce que vous voulez surveiller, ce sont les actifs où l’indicateur reste proche de 1 (car cela indique une corrélation positive élevée) ou -1 (car cela indique une corrélation inverse élevée). Dans tous les cas, une relation positive ou inverse peut être utilisée pour aider à déterminer le mouvement d’Ethereum via cet autre actif.