Pourquoi le prix du Shiba Inu pourrait monter en flèche avant que les traders ne fléchissent à nouveau leur pouvoir | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a enregistré un nouveau plus bas mensuel après une baisse le week-end.

Le nouveau creux a produit une divergence haussière sur l’indice de force relative.

L’invalidation de l’idée haussière est une violation inférieure à 0,00000816 $.

Alors que le marché de la cryptomonnaie continue de décliner, des discussions sur la rareté des liquidités sont en cours parmi les principaux acteurs clés. La crise de liquidité oblige les traders à n’envisager que des configurations de trading intrajournalier à court terme. Le prix du Shiba Inu montre un potentiel pour un pic de contre-tendance idéal. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel de SHIB.

Le prix du Shiba Inu pourrait défier les traders du commerce de détail

Le prix du Shiba Inu a succombé à la disparition malheureuse du marché de la cryptomonnaie alors que la célèbre pièce de monnaie a produit un nouveau creux pour novembre. À la suite de la baisse, il y a des signaux subtils suggérant que les haussiers du commerce de détail ne sont pas intéressés, ce qui pourrait provoquer un pic d’argent intelligent pour anéantir les traders du commerce de détail sur le marché.

Shiba Inu se vend actuellement aux enchères à 0,00000865 $. L’indice de force relative (RSI) affiche une divergence haussière entre le nouveau plus bas et le précédent plus bas mensuel établi le 9 novembre. En utilisant les techniques de la théorie du marché des enchères, le jeton SHIB pourrait être en mesure d’augmenter de 10 % vers la barrière de 0,00000950 $ pour compenser la divergence haussière. . L’indicateur de profil de volume renforce l’idée qu’un pic de contre-tendance pourrait se produire, car le nouveau creux montre un volume extrêmement faible. L’indicateur peut suggérer que les commerçants de détail ne sont absolument pas intéressés par l’ouverture d’une position longue.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

L’invalidation des perspectives haussières pourrait survenir si les baissiers marquent le nouveau creux à 0,00000816 $. Une rupture du plus bas pourrait induire une chute vers les plus bas de l’été à 0,00000715 $. Le prix de Shiba Inu diminuerait de 17% en raison de ladite action sur les prix.

