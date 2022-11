Où va le prix du Bitcoin après l’effondrement tonitruant de FTX ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se vautre dans des eaux rouges troubles liées par l’impact de l’effondrement de FTX.

Un nouveau dépôt de bilan révèle que FTX dispose d’un solde de trésorerie de 1,24 milliard de dollars.

La crise FTX a fait reculer la crypto des années, selon le fondateur du fonds spéculatif déchu Three Arrows Capital.

L’auteur de « Rich Dad Poor Dad », Robert Kiyosaki, maintient une vision optimiste pour Bitcoin et Ethereum.

Le prix du Bitcoin (BTC) continue de braver les forts vents contraires qui ont suivi la chute de l’un des plus grands empires cryptomonnaies, FTX. Bien que BTC ait semblé avoir touché le fond la semaine dernière, les baisses de lundi et mardi ont effacé les espoirs d’un revirement. Le prix du Bitcoin s’échange à 15 800 $, en baisse de 1,5 % sur la journée.

Le dépôt de bilan de FTX Group révèle un solde de trésorerie de 1,24 milliard de dollars

Selon un nouveau dossier judiciaire, le défunt groupe FTX dispose d’un solde de trésorerie combiné de 1,24 milliard de dollars. Le dossier soumis lundi par Alvarez & Marsal North America LLC, un conseiller financier sous contrat, présentait « des soldes de trésorerie nettement plus élevés que ce que les débiteurs étaient en mesure de justifier au mercredi 16 novembre ».

Les soldes de trésorerie sont répartis sur quatre silos, le silo Alameda, le silo dotcom, le silo ventures et le silo West Realm Shires (WRS). Ils comprennent des montants provenant d’entités débitrices et non débitrices. Environ 175 millions de dollars sont détenus par des entités débitrices, tandis que 488 millions de dollars ont été comptabilisés par des entités non débitrices.

Bien que le nouveau solde de trésorerie soit légèrement supérieur à celui présenté dans les documents précédents, il reste nettement inférieur aux 3,1 milliards de dollars dus aux 50 principaux créanciers du groupe FTX. Il est afirmé que FTX a un peu plus d’un million de créanciers.

L’effondrement de FTX a été alimenté par une crise de liquidité soudaine, alors que les investisseurs se sont précipités pour retirer leurs actifs. FTX exploitait illégalement les dépôts des clients pour financer des acquisitions et des paris risqués via Alameda Research, la branche commerciale de l’entreprise.

Le prix du bitcoin saigne à mesure que l’hiver crypto se prolonge

Le prix du bitcoin est tombé à un creux de deux ans à environ 15 425 $ après avoir perdu une zone de support critique à 16 000 $. L’oscillateur stochastique dans la période de trois jours présente des conditions de marché extrêmement survendues. En d’autres termes, les traders ont le contrôle, les tentatives de récupération étant souvent contrecarrées par de nouvelles révélations sur la débâcle FTX.

Graphique BTC/USD sur 3 jours

Selon l’auteur du livre financier populaire, « Rich Dad, Poor Dad », Robert Kiyosaki, la crise FTX n’est pas une représentation holistique du marché de la cryptomonnaie. Il estime qu’il reste optimiste sur Bitcoin et détient Ethereum.

« Je suis toujours optimiste sur Bitcoin mais ne considérez pas l’argent et l’ETF argent comme la même chose. Et Bitcoin n’est pas la même chose que Sam Bankman-Fried. (…) C’est FTX qui est le problème », a expliqué Kiyosaki via un post Twitter .

« Je suis toujours en faveur de Bitcoin. Je ne suis pas contre, contrairement à beaucoup de gens dans mon genre, dans mon groupe d’âge, parce que je pense que Bitcoin est solide. Je suis en fait plus dans la blockchain et je possède Ethereum, » a poursuivi le célèbre auteur.

Alors que Kiyosaki maintient ses perspectives optimistes pour Bitcoin, d’autres personnalités de l’industrie comme Su Zhu, le fondateur du fonds spéculatif déchu Three Arrows Capital, affirment que l’effondrement de FTX a repoussé l’espace crypto de sept à huit ans.

« Certains leaders de l’industrie ont déclaré que l’effondrement de FTX avait fait reculer l’industrie de cinq ans. Je pense que c’est encore plus long que cela – sept ou huit ans – peut-être même plus si les problèmes sous-jacents ne sont pas résolus », a commenté Zhu lors d’un discours à une entrevue spéciale en personne à Abu Dhabi.

Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers le prix du Bitcoin et s’il récupérera et maintiendra le support à 16 000 $ intact. Une cassure au-dessus de la résistance à 17 500 $ pourrait faire grimper le BTC vers 20 000 $ – une décision qui pourrait rétablir la confiance dans le marché de la crypto-monnaie et ouvrir la voie à une course haussière indispensable.