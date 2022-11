Le prix du Bitcoin est loin de son plus bas alors que les dominos continuent de chuter avec le BTC en dessous de 16 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin passe en dessous de l’obstacle psychologique de 16 000 $.

BTC subit une pression de vente supplémentaire alors que Genesis et BlockFi émettent des avertissements sur le financement.

Attendez-vous à voir un marché potentiel imploser si un autre service de cryptomonnaie venait à être lancé et déclencherait l’exode d’un autre investisseur.

Le prix du Bitcoin (BTC) est sous pression alors que Genesis a émis un autre avertissement tard lundi soir indiquant qu’il manquait de financement et avait du mal à attirer des investisseurs pour soutenir ses services. Le courtage d’actifs numériques pourrait être la prochaine victime en ligne après que le FTX ait imposé le tremblement de l’espace de crypto-monnaie dans son noyau. Le prêteur de crypto BlockFi, quant à lui, a du mal à rester à flot et voit son solde de trésorerie diminuer à un rythme atroce.

BTC a reçu son premier appel pour 5 000 $

Pendant ce temps, le prix du Bitcoin voit les sourcils levés par de nombreux analystes et commerçants à la suite de FTX et de la brèche dans l’image des crypto-monnaies. Peter Berezin, stratège mondial en chef chez BCA Research, a écrit une note dans laquelle il a étiqueté Bitcoin à 5 000 $ dans les semaines à venir. À son avis, l’effondrement de FTX et les événements qui continueront de se dérouler dans les mois à venir ressemblent à un événement Enron plutôt qu’à un événement Lehman Brothers.

Le prix du BTC, heureusement, ne se négocie pas du tout près de ce niveau de 5 000 $, bien qu’il y ait des signaux à prendre en compte. La cassure sous les 16 020 $, le niveau pivot du 6 novembre 2020, la chute sous les 16 000 $ et la cassure du S3 mensuel sont des feux rouges à ne pas ignorer. La route est ouverte pour une baisse d’environ 22 % vers le 18 août 2020, soit près de 12 536 $.

Graphique journalier BTC/USD

Deux éléments externes pourraient toutefois contribuer à atténuer la douleur et à interrompre la baisse actuelle qui accroît encore les pertes dans ce marché baissier. L’un des éléments est que l’indice de force relative (RSI) est trop près d’être survendu et doit être rapidement dénoué par les vendeurs qui reviennent du côté acheteur pour matérialiser leurs gains. Ce faisant, l’action des prix reviendrait près du S3 mensuel. Si le dollar américain s’affaiblit un peu après son rallye depuis la semaine dernière, le BTC pourrait même augmenter de 6 % pour tester la ligne de tendance descendante rouge.