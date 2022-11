L’effondrement de FTX reconfirme que Bitcoin n’est pas « l’or numérique » | Cryptomonnaie

John Ray III a supervisé la liquidation de la faillite d’Enron lorsque la société géante de négoce d’énergie s’est effondrée dans un enfer de fraudes et de malversations en 2001.

La semaine dernière, Ray a été nommé pour gérer le dénouement de l’échange de crypto-monnaie FTX. Il avait ceci à dire, et c’est beaucoup compte tenu de son expérience :

Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières dignes de confiance comme cela s’est produit ici.

L’échec de FTX se répercute toujours sur les marchés de la cryptomonnaie. L’effondrement de FTX a fait chuter de près de 20 % la valeur totale de toutes les crypto-monnaies, presque du jour au lendemain.

De nombreux jetons obscurs ont pratiquement perdu toute leur valeur. Le carnage peut durer un certain temps alors que la combinaison mortelle de l’effondrement des valeurs symboliques associée à un effet de levier important fait des ravages.

Sam Bankman-Fried, le fondateur politiquement connecté de FTX, a été honnête par inadvertance sur un problème fondamental avec de nombreuses (la plupart ?) des crypto-monnaies actuellement échangées.

Dans une interview d’avril avec Bloomberg, il a décrit un jeton comme une « boîte » qui n’a de valeur que parce que les gens continuent d’y mettre de l’argent. Lorsque l’intervieweur de Bloomberg a observé qu’il décrivait essentiellement un schéma de Ponzi, Bankman-Fried a admis qu’il y avait une « valeur déprimante » à cela.

L’effondrement des prix des cryptos au cours de l’année écoulée, couronné par l’implosion de FTX, devrait enfin mettre un terme à au moins une réclamation dangereuse. Le bitcoin n’est certainement pas de l' »or numérique ».

La comparaison a toujours été idiote. Bitcoin manque de milliers d’années d’adoption et d’utilisation. Ce n’est pas tangible, durable et beau. Aucune des confiances qui sous-tendent la valeur de Bitcoin et de nombreux autres cryptos n’est intrinsèque, comme c’est le cas dans une pièce ou un lingot d’or. Leur valeur peut donc aller jusqu’à zéro.

Les escrocs et les bureaucrates peuvent encore tuer la plupart des cryptos en détruisant la confiance et l’adoption.

L’effondrement de FTX et de ses entreprises affiliées est une leçon sur la manière dont cela pourrait se produire.

La fraude très médiatisée est, malheureusement, une caractéristique récurrente sur les marchés de la cryptomonnaie depuis que le propriétaire de Mt. Gox, dans la vingtaine, s’est fait prendre il y a près de 10 ans en train d’escroquer les clients de son échange.

Le prix du Bitcoin s’est effondré suite à cette débâcle. Il a depuis magnifiquement rebondi. Mais il n’a pas encore surmonté ce défi majeur.

C’est une boîte qui a de la valeur parce que les gens continuent d’y mettre de l’argent. Si jamais les gens s’arrêtent, la valeur disparaîtra. Pour que Bitcoin et d’autres cryptos aient une valeur durable, ils devront être largement adoptés et utilisés au-delà d’être un actif spéculatif.

Il y a beaucoup de gens honnêtes qui développent le bitcoin et essaient de construire un monde meilleur.

L’effroyable effondrement de FTX symbolise le changement de direction de l’industrie, passant de héros comme Satoshi Nakamoto à des scélérats comme Sam Bankman-Fried. Satoshi a construit Bitcoin comme un actif numérique décentralisé et incorruptible, hors de portée des banquiers centraux et des politiciens.

Bankman-Fried ne s’intéresse pas aux principes qui ont motivé Satoshi. Il a passé son temps et ses millions à rechercher des faveurs politiques et à se présenter comme un altruiste.

Le scandale FTX était une très mauvaise nouvelle pour les investisseurs en crypto-monnaie. La réglementation qui suivra probablement sera pire.

L’idée derrière la réglementation semble être que les banques de Wall Street obtiennent un accès et un contrôle sans entraves sur le marché de la crypto-monnaie. Les gens devraient s’attendre à un système similaire à celui qui a été construit autour du commerce à terme de l’or et de l’argent, avec des résultats similaires, y compris la découverte de prix malhonnêtes.

L’implosion alimentée par la fraude de l’échange FTX ouvre commodément la voie aux politiciens progressistes, dont beaucoup ont été généreusement soutenus par Bankman-Fried, pour monter pieusement au secours de l’industrie.

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission, a fait carrière en fermant les yeux sur la fraude massive dans le commerce de l’or et de l’argent lorsqu’il a présidé la CFTC.

Gensler a rencontré Bankman-Fried il y a plusieurs mois pour discuter de travailler ensemble sur les règles. Et FTX a embauché Mark Wetjen, un autre commissaire discrédité de la CFTC, en tant que responsable de la politique et de la réglementation.

Bankman-Fried semblait prendre une page du livre de jeu de Bernie Madoff. Madoff était à l’aise avec les régulateurs. Il a siégé à des comités consultatifs pour la SEC et a eu une relation de travail avec des fonctionnaires là-bas. C’est peut-être pour cette raison que l’agence a ignoré les plaintes qui décrivaient en détail la fraude Madoff.

Bitcoin a du potentiel, mais pas comme substitut de l’or. Et pas comme un atout réglementé par le gouvernement pour devenir riche rapidement sur lequel les gens peuvent jouer dans les casinos truqués de Wall Street.