Bitcoin surperformera Ether dans les mois à venir, selon un analyste graphique | Cryptomonnaie

Alors que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) regardent vers le sud au milieu des craintes persistantes de contagion FTX, un analyste graphique s’attend à ce que BTC, la principale crypto-monnaie en valeur marchande, reste relativement résiliente.

« Nous nous attendons à ce que le bitcoin surperforme dans les mois à venir », a déclaré Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies, dans une note aux clients après avoir examiné le récent mouvement du ratio Bitcoin-éther au-dessus de la moyenne mobile simple (MA) de 50 jours.

Les prédictions de Stockton sont en contradiction avec plusieurs analystes fondamentaux qui s’attendent à ce que l’éther surpasse le Bitcoin à la suite du nouvel attrait déflationniste de l’ETH pour la crypto-monnaie.

(TradingView, CoinDesk)

Le ratio Bitcoin-éther a dépassé dimanche l’AM de 50 jours et s’établissait à 14,50 au moment de la publication.

La MA de 50 jours, l’une des lignes techniques les plus couramment suivies, a toujours été fiable en tant que point de rupture. Trois des quatre mouvements précédents du ratio au-dessus de la moyenne ont apporté des gains importants.

La dernière cassure valide le « plus bas » haussier de 12,70 créé au début du mois. Un creux plus élevé se forme lorsque la vente s’essouffle à un niveau supérieur au creux de prix précédent et est considéré comme le premier signal d’un changement de tendance baissier à haussier imminent.

« Le ratio Bitcoin contre Ether a franchi la MA de 50 jours après avoir atteint un creux plus élevé au début du mois », a déclaré Stockton. « La prochaine résistance du ratio se situe à la MA de 200 jours, une cassure au-dessus de laquelle ciblerait les sommets de juin, avec peu de résistance entre les deux. »

Au moment de mettre sous presse, le graphique montrait la résistance SMA de 200 jours à 14,82, avant le plus haut du 13 octobre à 15,74.