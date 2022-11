La capitalisation boursière de la crypto est réduite de moitié ? | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin est passé en dessous de 15 500 en fin de journée lundi, réécrivant les creux de deux ans, et s’est légèrement retiré de ces extrêmes au début des échanges en Europe, s’échangeant autour de 15 700 (-2% en 24 heures). Ethereum met à jour les plus bas de juillet au moment de la rédaction, tombant à 1072 $ (+ 3,5 % en 24 heures).

La capitalisation boursière de la cryptomonnaie est en baisse de 1,75 % du jour au lendemain à 782 milliards de dollars, son plus bas depuis janvier 2021. Bien que cet indicateur soit très provisoire et synthétique, nous assistons depuis longtemps à un bras de fer d’environ 1 000 milliards de dollars. Pendant un certain temps, le marché s’est attardé près des niveaux juste au-dessus de 830 – le plus haut au sommet de janvier 2018. Maintenant, une autre croyance selon laquelle le sommet précédent du dernier cycle fonctionnerait comme un support insurmontable a été brisée.

La capitalisation boursière de la cryptomonnaie a fortement baissé, ne parvenant pas à développer une offensive au-dessus de sa moyenne de 200 semaines début novembre. La période de 200 semaines (4 ans) est cohérente avec la notion de cycles en crypto, et la situation ressemble maintenant à la sortie des spéculateurs à effet de levier qui pensaient que la crypto avait touché le fond en juin-octobre.

Même si nous estimons que l’élimination des mains faibles du secteur est presque terminée, nous ne voyons plus rien de plus que le désendettement des spéculateurs, ce qui guérit généralement le marché. L’analyse technique suggère que la capitalisation pourrait chuter jusqu’à 400-450 milliards, annulant le rallye, avant de renouer avec la croissance. Cependant, ce tableau technique semble excessivement pessimiste, et les spéculateurs les plus avares pourraient ne pas attendre ce point d’entrée, comme c’est souvent le cas sur les marchés.

Contexte de l’actualité

Selon CoinShares, les investissements dans les crypto-monnaies ont augmenté de 44 millions de dollars la semaine dernière contre des entrées de 42 millions de dollars la semaine précédente. Les investissements en Bitcoin ont augmenté de 14 millions de dollars, tandis qu’Ethereum a chuté de 1 million de dollars. Les investissements dans des fonds qui autorisent les shorts sur bitcoin ont augmenté de 18 millions de dollars, tandis que les shorts sur ETH ont augmenté d’un record de 14 millions de dollars. Les entrées de produits « courts » représentaient 75% du total, suggérant un sentiment profondément négatif au milieu de l’effondrement de FTX, a noté CoinShares.

Selon IntoTheBlock, la part des adresses bitcoin non rentables a dépassé 51% (24,56 millions d’adresses sur 47,85 millions de détenteurs de BTC). La dernière fois qu’une situation similaire a été observée, c’était après le krach boursier de mars 2020.

Des rumeurs ont émergé dans la communauté des crypto-monnaies concernant d’éventuels problèmes dans une autre grande entreprise. L’incapacité du gestionnaire d’actifs numériques Grayscale Investments à divulguer ses réserves et la suspension des opérations de prêt de crypto par la plateforme OTC Genesis Trading ont soulevé des inquiétudes quant à la durabilité de l’ensemble du Digital Currency Group (DCG). Selon les experts, l’effondrement de Grayscale serait plus grave que l’effondrement de Three Arrows Capital.