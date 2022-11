Voici comment le prix Solana peut empêcher un crash à 5 $ ou moins | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de tête et d’épaules à 3,59 $.

Les investisseurs doivent noter qu’un rejet à l’obstacle de 13,84 $ pourrait entraîner un crash de 75 %.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 13,84 $ pourrait permettre aux acheteurs de lancer une tendance haussière et d’invalider la thèse baissière.

Le prix de Solana a été le plus durement touché par les retombées du FTX, car il suit une tendance à la baisse depuis novembre 2021. Cette chute incessante du nez s’est intensifiée exactement un an plus tard, alors que l’échange FTX a été critiqué et s’est effondré. En conséquence, tous les jetons associés à la société ont subi un destin extrêmement baissier.

Le prix de Solana continue de perdre des niveaux de support

Le prix de Solana a chuté de 95 % depuis son sommet historique à 259,90 $ en novembre 2021. Cette tendance à la baisse a pris de l’ampleur au cours de la première semaine de novembre 2022 alors que l’échange FTX s’effondrait. En conséquence, SOL a perdu environ 70 % au cours des trois dernières semaines.

Fait intéressant, cette vente massive coïncide avec la rupture du modèle tête-épaules signalé le 9 novembre. Le krach de 70 % a poussé le prix de Solana à transformer le niveau de support de 13,84 $ en une barrière de résistance.

Les détenteurs de SOL ont une chance de récupération, et elle est supérieure à 13,84 $, mais un rejet à ce niveau ne ferait que catalyser une nouvelle baisse. Ainsi, les investisseurs doivent être prudents quant au prix de Solana car il pourrait chuter de 62 % avant d’approcher un niveau de support stable à 4,41 $.

L’objectif de la tête et des épaules à 3,59 $ est d’environ 18 % en dessous de 4,41 $, ce qui indique que c’est dans cette zone que SOL pourrait toucher le fond.

Graphique SOL/USDT sur 1 semaine

D’un autre côté, si les acheteurs s’unissent et commencent à accumuler du SOL et poussent le prix de Solana à renverser l’obstacle de 13,84 $, cela laisserait une chance de récupération. Une consolidation au-dessus de ce niveau suivie d’une modification de la structure du marché en produisant une hausse invalidera la thèse baissière.

Dans un tel cas, le prix Solana pourrait essayer de revoir les 24,54 $.