Genesis pourrait potentiellement déposer le bilan suite à la crise de liquidité causée par l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

Genesis cherche à lever environ 1 milliard de dollars avant que le dépôt de bilan ne devienne son dernier recours.

Les procureurs américains auraient enquêté sur FTX des mois avant le dépôt de bilan de la bourse.

Le jeton FTX (FTT) continue d’établir de nouveaux plus bas chaque jour qui passe, se négociant à 1,251 $.

L’échange FTX a déclenché l’un des plus gros crashs de cette année, et le marché de la cryptomonnaie continue de subir ses répliques des semaines plus tard. L’impact, qui a légèrement affecté Genesis Global Capital, fait maintenant face à une menace beaucoup plus grande à moins qu’il ne soit résolu rapidement. D’un autre côté, les soupçons concernant les méfaits de FTX sont apparus comme étant bien plus anciens que prévu.

FTX cause plus de problèmes

Le dépôt de bilan de la bourse FTX devait mettre fin à la crise du marché de la cryptomonnaie, mais la crise de liquidité qui en a résulté nuit à Genesis. Selon un rapport de Bloomberg, la société de prêt tente actuellement de lever environ 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs.

Suite à la crise de liquidité, Genesis a temporairement suspendu les rachats et les nouveaux prêts sur sa plateforme. L’effondrement de Three Arrows Capital aurait également joué un rôle dans les conditions actuelles de Genesis. La société avait également plus de 175 millions de dollars enfermés dans des produits dérivés sur la bourse FTX et a reçu une injection de fonds propres d’une valeur d’environ 140 millions de dollars de sa société mère Digital Currency Group.

Bien que la société ne cherche pas à déposer le bilan immédiatement et ne le traite qu’en dernier recours. Genesis a été rapporté disant,

« Notre objectif est de résoudre la situation actuelle de manière consensuelle sans qu’il soit nécessaire de déposer un bilan. Genesis continue d’avoir des conversations constructives avec les créanciers.

En plus de cela, l’effondrement de FTX a conduit l’équipe de basket-ball professionnelle américaine Golden State Warriors à faire face à des problèmes. Selon Forbes, l’équipe de la NBA a été accusée d’avoir fait la promotion frauduleuse de FTX et de sa plateforme.

Par ailleurs, plus de détails sur la conduite criminelle de FTX ont également été communiqués. Apparemment, l’échange a été impliqué dans une enquête menée par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York pendant des mois. Les procureurs enquêtaient sur le respect de la loi sur le secret bancaire en se concentrant sur les armes américaines et autres de FTX.

L’impact de ces développements a conduit le jeton natif de l’échange à peindre à plusieurs reprises en rouge sur les graphiques.

FTX Token maintient le marché de la cryptomonnaie en dessous de 800 milliards de dollars

Le jeton natif de FTX, FTT, enregistre régulièrement des bougies rouges depuis environ une semaine maintenant. La crypto-monnaie a perdu plus de 95 % de sa valeur depuis le crash du 6 novembre et se négocie actuellement à 1,251 $.

Graphique FTT/USD sur 1 jour

L’impact plus large sur l’espace crypto n’a pas été gentil non plus, car la capitalisation boursière totale est à nouveau tombée sous la barre des 800 milliards de dollars. Le prix du bitcoin est tombé à son plus bas niveau en deux ans au cours des dernières 24 heures avant de se redresser légèrement pour s’échanger à 15 845 $.

Le nouveau test du niveau de 15 800 $ pourrait donner l’impression que le marché a touché le fond. Cependant, la pièce du roi, ainsi que d’autres altcoins, sont toujours confrontées à une éventuelle vente en raison d’une dynamique baissière croissante, ce qui pourrait déclencher une nouvelle baisse des prix.