Analyser le type d’investisseurs impliqués dans la vente actuelle du prix Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est en baisse de 30 % pour le mois de novembre.

Les traders ont produit une cassure à partir d’un fanion baissier qui pourrait cibler la zone de 0,20 $.

Une rupture de la zone de résistance de 0,35 $ pourrait induire un rallye de contre-tendance dans le territoire des prix de 0,39 $.

Le prix de Cardano subit une forte baisse qui vise à anéantir les bénéfices et la liquidité des investisseurs à long terme. Si les conditions du marché persistent, le jeton de contrat intelligent continuera de baisser dans les jours à venir. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer les zones d’atterrissage potentielles d’ADA.

Cardano prix des accolades pour la douleur

Le prix de Cardano continue d’accumuler des rendements négatifs en novembre. Depuis le début du mois, ADA, le jeton tueur Ethereum autoproclamé, a chuté de 30 %. Maintenant, alors que les baissiers gagnent en force après des jours de consolidation au-dessus de la zone de 0,30 $ récemment franchie, les traders doivent envisager de revoir les niveaux de support remontant à 2020.

Le prix Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,30 $. Comme plusieurs cryptos de premier plan, le jeton de contrat intelligent a produit une cassure à partir d’un motif de fanion baissier qui s’est formé lors de la dernière consolidation. En utilisant l’analyse technique classique, une projection pourrait être faite à partir du fanion ciblant 0,25 $. Il y a aussi un creux proche du niveau de 0,23 $ établi en 2020 qui n’a jamais été contesté lors de la course haussière de 2020.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Les indicateurs d’analyse en chaîne de Santiment fournissent des preuves confondantes que la tendance à la baisse d’ADA est loin d’être terminée. En utilisant l’offre totale, la circulation des jetons de 5 ans et les adresses actives au cours des 30 derniers jours, on peut repérer une corrélation entre le prix et le type de vendeurs impliqués. Les indicateurs de l’offre totale et de la circulation sur 5 ans connaissent une forte pente alors que le prix ADA perd constamment de la valeur. L’indicateur d’adresses actives dans les 30 jours montre une légère augmentation de l’activité lors de la récente vente, signalant que les investisseurs commencent à atteindre leurs limites et prévoient de sécuriser leurs bénéfices.

Sur la base des facteurs techniques et de la chaîne, une nouvelle baisse est très probable pour le prix ADA. Cependant, l’invalidation de la thèse baissière pourrait arriver si les baissiers peuvent reconquérir la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours récemment franchie à 0,32 $. Si les haussiers réussissent, une hausse supplémentaire de la tendance haussière ciblant la moyenne mobile simple sur 21 jours près de 0,6 $ serait sur les cartes. Une telle décision entraînerait une augmentation de 20 par rapport au prix actuel de Cardano.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Cardano, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security