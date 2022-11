Prédiction des prix d’Algorand: les traders visent les prix vus pour la dernière fois en 2020 | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a perdu 22% de sa valeur marchande au cours du week-end.

Le prix d’ALGO a fortement baissé et a produit un schéma de rampe classique sur l’indicateur de profil de volume.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,27 $.

Le prix d’Algorand (ALGO) connaît une forte baisse le 21 novembre. ALGO pourrait imprimer de nouveaux plus bas sur deux ans si les conditions du marché persistent. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel d’ALGO.

Le prix d’Algorand est en difficulté

Le prix d’Algorand a baissé de 47% depuis début novembre. Pendant les ralentissements, les haussiers ont eu du mal à riposter pendant plus d’un jour environ avant que les baissiers ne lancent une autre attaque. Le 21 novembre, le prix ALGO a subi une baisse de 20 % depuis le week-end, montrant des signaux forts indiquant que d’autres pertes seront en cours.

Le prix d’Algorand se vend actuellement aux enchères à 0,24 $, car les traders ont forgé une forte baisse lors de la session de New York. Comme le mouvement vers le bas persiste, il est difficile d’éviter le schéma de rampe que l’indicateur de profil de volume a produit. Les traders sur le marché visent probablement les plus bas de 0,23 $, ce qui pourrait provoquer une vente beaucoup plus importante si les traders qui attrapent des couteaux restent à l’écart. Le prochain domaine clé serait la barrière de 0,21 $, qui est restée hors de portée d’ALGO depuis 2020.

Graphique ALGO/USDT sur 1 jour

L’invalidation de l’idée baissière pourrait se produire si les haussiers parviennent à franchir la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours à 0,27 $. Si les haussiers peuvent retrouver le point d’invalidation, un rallye de tendance haussière supplémentaire ciblant la moyenne mobile simple sur 21 jours à 0,31 $ serait sur les cartes. Une telle décision entraînerait une augmentation de 35% par rapport au prix actuel d’Algorand.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security