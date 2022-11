Le prix du Chiliz s’effondre de 24% en une journée alors que les jetons de fan de la FIFA perdent leur attrait après le coup d’envoi de la Coupe du monde | Cryptomonnaie

Le prix du Chiliz a chuté à des creux mensuels, s’échangeant à 0,185 $.

Les meilleurs jetons de fans de la FIFA des équipes de football du Portugal, du Brésil et d’Argentine ont également chuté de 25 % en valeur.

CHZ fermant un chandelier quotidien en dessous de 0,165 $ invaliderait la thèse haussière, laissant le prix à 0,150 $.

Le prix du Chiliz a connu de nombreuses fluctuations au cours des deux derniers jours en prédiction de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. En raison de l’affiliation de la crypto-monnaie avec la plate-forme de jetons de fans Socios.com, CHZ a pris un coup car l’intérêt des commerçants pour ces les jetons de fan semblent avoir diminué.

Certains des meilleurs jetons de fans par capitalisation boursière, tels que les jetons des équipes de football du Portugal, du Brésil et de l’Argentine, menaient l’espace avec leur attrait. Cependant, en moins de 48 heures depuis le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, la valeur de ces jetons a énormément chuté. Actuellement, le jeton de fan de l’équipe nationale du Portugal (POR) est en baisse de plus de 27 %, passant d’un prix de 6,1 $ à 4,5 $.

Graphique POR/USDT sur 1 jour

Le cas est le même avec le jeton de fan de l’équipe nationale de football du Brésil (BFT). Le jeton est passé de 0,97 $ à 0,72 $, générant des pertes de 25 % pour ses détenteurs. Le jeton de fan de l’Association argentine de football a emboîté le pas, baissant de plus de 20 % au cours des mêmes 24 heures pour s’échanger à 6,55 $. Par conséquent, le prix du Chiliz a également pris un coup.

Le prix du Chiliz glisse sur le graphique

Le prix du Chiliz a chuté pour s’échanger à 0,185 $ dans les dernières heures du 21 novembre. En marchant juste au-dessus du support immédiat à 0,180 $, CHZ semble plus proche de perdre toutes les possibilités actuelles de reprise.

Bien qu’il y ait encore une chance de rebondir sur le support immédiat si le prix de Chiliz ou le marché au sens large observe une tendance haussière. Cela remettrait CHZ sur la bonne voie pour marquer et transformer 0,197 $ et 0,213 $ en niveaux de support. Si l’excitation de la FIFA ravive et que la crypto-monnaie trouve des acheteurs, elle pourrait marquer la résistance critique à 0,233 $, rétablissant la tendance haussière.

Graphique de 4 heures CHZ/USD

Cependant, si l’événement de la Coupe du monde de football ne génère pas plus d’intérêt ou de pression d’achat, le prix de Chiliz pourrait marquer le support immédiat à 0,180 $. Perdre cela pourrait mettre CHZ sur la voie du marquage de 0,165 $. Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,165 $ invaliderait la thèse haussière et laisserait la crypto-monnaie tomber au plus bas du 9 novembre autour de 0,150 $.