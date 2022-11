Le prix du litecoin reçoit un trifecta d’éléments qui sous-tendent le LTC avant d’augmenter de 13 % | Cryptomonnaie

L’action du prix du litecoin devrait baisser à la recherche d’un support alors que l’ambiance mondiale est sombre.

LTC est aidé par trois éléments de support sur le point d’intervenir.

Attendez-vous à une petite baisse avant que LTC ne remonte à 65 $.

Le prix du litecoin (LTC) a encore glissé de 3,5 % en intrajournalier au cours de la séance de négociation européenne, car il a déjà baissé d’un cran lors de la séance d’ouverture de l’ASIA PAC cette semaine. Le sentiment d’aversion au risque s’est activé sur les marchés car la Chine a dû à nouveau signaler des fermetures dans certaines zones résidentielles. Un confinement de cinq jours pour freiner la contamination covid semble être la norme. Cela a remis la pression sur la chaîne d’approvisionnement et a relevé les attentes d’inflation dans un effet domino, plaçant les actifs à risque sur la liste des ventes pour les jours à venir.

Le prix LTC devrait rebondir plus haut

Le prix du litecoin est donc un peu battu ce matin par le sentiment mondial. Bien que cela ne montre pas beaucoup d’avantages, une doublure argentée est livrée avec une triple zone de support entrant en jeu. Le premier grand niveau de support est la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours de 58 $.

LTC obtient un support supplémentaire s’il est inférieur au SMA de 200 jours près de 57,12 $, qui provient de la ligne de tendance ascendante verte qui a fait l’objet de nombreux tests pour les deux supports. Si le SMA de 200 jours et la ligne de tendance ascendante ne font pas l’affaire, le SMA de 55 jours est le dernier acte de support car il a maintenu l’action des prix soutenue à la fin du mois d’octobre et se situe actuellement à 56 $ avant de relancer le LTC. vers 65 $ pour un nouveau test avec 13 % de gains dans les livres.

Graphique journalier LTC/USD

Si l’élément trifecta ne se joue pas et que les forces baissières deviennent plus fortes, attendez-vous à voir des traders traverser ce niveau de support. Le risque se matérialiserait alors avec une baisse vers le pivot mensuel à 54 $ et déclencherait environ 13 % de pertes pour cette semaine. Une poursuite vers 50 $ est possible, mais ce serait à la suite d’un autre événement ponctuel, comme la semaine dernière avec les missiles du conflit russo-ukrainien frappant le sol polonais.