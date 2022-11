Le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre met en garde les commerçants contre les jetons crypto émis en bourse | Cryptomonnaie

Sir Jon Cunliffe, de la Banque d’Angleterre, estime que les jetons cryptomonnaies émis en bourse peuvent présenter un risque extrême.

L’échec de l’échange FTX a érodé la confiance dans les échanges cryptomonnaies centralisés, plus de 50 clients ont perdu 21 millions de dollars chacun.

Le BNB de Binance, l’OKB d’OKX et l’UNI d’Uniswap ont enregistré des pertes du jour au lendemain, les jetons d’échange subissent des dommages collatéraux suite à l’effondrement de FTX.

Le gouverneur de la Banque centrale d’Angleterre a mis en garde les commerçants contre le risque lié au commerce des jetons d’échange. Les jetons émis par les échanges sont des actifs cryptomonnaies non garantis et sont utilisés pour les prêts et les paiements de marge. Cela les rend vulnérables aux ruées et augmente le risque de défaillance.

Les jetons d’échange piquent du nez, les banquiers centraux soulignent le risque

Les jetons d’échange sont des jetons natifs de la plate-forme d’échange de crypto-monnaie émis par la plate-forme. Ces actifs cryptomonnaies sont émis pour diverses raisons et les échanges offrent généralement aux commerçants des incitations à utiliser ces jetons pour le paiement des frais et le jalonnement sur la plate-forme d’échange.

Sir Jon Cunliffe, sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, a déclaré dans un discours lundi,

Une entreprise acceptant son propre actif cryptomonnaie non garanti comme garantie pour les prêts et les paiements de marge, car il y a des indications qui ont pu se produire avec FTX, crée un risque extrême de « sens inverse » – c’est-à-dire lorsque l’exposition à une contrepartie augmente avec le risque de la défaut de la contrepartie.

Cunliffe a alerté les traders sur les risques liés au commerce des jetons de contrepartie à la lumière de l’effondrement de l’échange FTX. La crise de liquidité de l’échange FTX, entraînant la faillite et l’érosion de la confiance dans l’échange crypto. Près de 50 clients ayant des réclamations de plus de 21 millions de dollars chacun ont perdu leurs fonds dans l’implosion de FTX.

Cunliffe pense que les détenteurs de jetons d’échange sont susceptibles de courir un risque plus élevé car l’implosion a commencé avec l’effondrement de FTT. Le prix FTT a chuté de 22 $ à 2,4 $ en 48 heures après que Binance a annulé son projet d’acquérir la plate-forme d’échange FTX.

Le jeton d’échange de Binance, BNB, le jeton natif d’OKX, OKB, l’actif de la plate-forme de KuCoin, KCS, ont généré des pertes pour les détenteurs du jour au lendemain. Après des performances exceptionnelles en octobre, les jetons d’échange sont touchés par l’implosion du FTX et la diminution de la liquidité sur les plateformes d’échange.

BNB, UNI et KCS ont enregistré des pertes hebdomadaires à près de deux chiffres alors que les derniers développements de l’enquête et de la faillite de FTX ont fait surface.