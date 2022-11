Les experts disent que ce sont les sept meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant | Cryptomonnaie

Nous connaissons tous les cryptos comme Bitcoin et Ethereum, mais il existe des milliers de crypto-monnaies avec des fonctionnalités prometteuses qui peuvent vous apporter des retours sur bénéfices positifs. Trouver les cryptos dans lesquels investir dans un marché si sursaturé peut être écrasant, surtout si vous êtes nouveau dans ce monde. C’est pourquoi nous avons créé une liste des sept cryptos les plus prometteuses à acheter maintenant :

Impt.io – Une nouvelle crypto-monnaie verte qui devrait exploser en 2023,

Dash 2 Trade – La meilleure plateforme d’analyse cryptomonnaie avec de grandes fonctionnalités,

Calvaria – Jeu de cartes de combat et passerelle vers l’investissement crypto,

Solana – Devrait exploser en 2023,

Avalanche – La plateforme la plus populaire pour les applications décentralisées,

Dash – Le réseau de paiement mondial le moins cher,

Sandbox – Meilleure Blockchain pour l’industrie du jeu.

Impt.io est une nouvelle crypto-monnaie verte qui devrait exploser en 2023

IMPT est un vaste écosystème qui met en relation des entreprises et des marques socialement responsables qui souhaitent réduire leurs émissions de carbone. Il s’agit d’un marché basé sur la blockchain où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des crédits carbone.

Le jeton natif de la plate-forme est IMPT, et les utilisateurs utiliseront ce jeton pour frapper leurs crédits carbone en tant que NFT. L’énergie qui alimente les installations minières est également respectueuse de l’environnement, car elle provient de l’hydroélectricité générée dans les contreforts des Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Le jeton IMPT est actuellement dans la deuxième étape de sa prévente, où plus de 12 millions de dollars ont été levés. Ce projet a été soutenu par 10 000 entreprises, et le succès de la prévente nous montre que les investisseurs ont d’énormes intérêts.

Trouvez IMPT ici

Dash 2 Trade est la meilleure plate-forme d’analyse cryptomonnaie avec d’excellentes fonctionnalités

Un autre crypto qui est actuellement en prévente de troisième étape pour 0,0513 USDT est D2T, une pièce native de la plate-forme Dash 2 Trade. Cette nouvelle plate-forme analytique offre aux utilisateurs toutes sortes de fonctionnalités analytiques sur la crypto-monnaie dans laquelle ils souhaitent investir. Les signaux cryptomonnaies, les graphiques et d’autres indicateurs fourniront aux utilisateurs une connaissance approfondie des cryptos qui les intéressent.

Même si la plateforme est en phase de prévente, elle a attiré l’attention de nombreux investisseurs et commerçants – plus de 70 000 commerçants du monde entier ont soutenu ce projet. La prévente réussie où plus de cinq millions de dollars ont été amassés nous montre que l’intérêt est grand.

Acheter Dash 2 Commerce maintenant

Calvaria est un jeu de cartes de combat et une passerelle vers l’investissement crypto

L’industrie du jeu est l’une des industries les plus prometteuses au monde qui n’a pas été touchée par la situation économique. Investir dans les cryptos qui font partie de cette industrie a donc un avenir prometteur. Calvaria: Duels of Eternity est un jeu de cartes de combat qui connecte le jeu au monde de la cryptomonnaie d’une manière nouvelle et unique.

Calvaria a deux versions, une gratuite disponible pour tous les utilisateurs avec toutes les fonctionnalités et une play-to-earn qui est sur une blockchain et peut vous rapporter de l’argent. Pour entrer dans la version play-to-earn, il suffit aux utilisateurs d’acheter la collection de cartes Calvaria NFT et de continuer à partir de là.

La pièce de monnaie native de Calvaria est $ RIA sera utilisée pour acheter des NFT et avancer dans le jeu. Le Calvaria est actuellement en prévente pour 1 USDT = 40,00 $ RIA, alors dépêchez-vous et ne manquez pas cette chance.

Acheter RIA maintenant

Solana pourrait exploser en 2023

De nombreux experts pensent que Solana finira par planter Etherium même si Etherium lance une nouvelle version. Solana est une blockchain open source hautement fonctionnelle basée sur un consensus de preuve de participation (PoS) et de preuve d’historique (PoH). Cette méthode hybride permet à Solana d’avoir des transactions plus rapides et moins chères depuis Bitcoin et Ethereum. La pièce native de Solana est SOL, et c’est une pièce qui alimente toute la blockchain, car elle est utilisée pour les frais de gaz et d’autres transactions.

Avalanche est la plateforme la plus populaire pour les applications décentralisées

Un autre grand rival du réseau Ethereum est Avalanche, une blockchain de couche 1 excellente pour les applications décentralisées et les contrats intelligents. Avalanche se compose de trois blockchains, chacune servant un objectif différent. Cela permet à Avalanche d’avoir jusqu’à 6 500 transactions par seconde, ce qui bat à la fois Ethereum et Bitcoin. Le jeton natif du réseau Avalanche est AVAX, qui est actuellement très abordable, alors ne manquez pas cet hiver crypto et investissez dès aujourd’hui.

Dash est le réseau de paiement mondial le moins cher

Dash est un autre excellent crypto avec une popularité et un potentiel énormes, un réseau de paiement mondial décentralisé qui offre des transactions rapides et bon marché. Dash, en substance, fournit des paiements peer-to-peer sûrs et sécurisés, et une fonctionnalité appelée PrivateSend permet aux expéditeurs et aux destinataires de garder leur anonymat. Dash est considéré comme un crypto à faible approvisionnement avec un approvisionnement maximal de 18,9 millions de jetons. L’offre actuellement en circulation est d’environ 11 millions, ce qui indique que la pièce augmentera en valeur dès que la demande augmentera.

Sandbox est un jeu prometteur de blockchain play-to-earn

Sandbox est un monde virtuel blockchain qui permet aux utilisateurs de créer, acheter, vendre ou construire des actifs numériques sous la forme d’un jeu. Le jeton natif de la plate-forme est SAND, qui est une pièce utilitaire de la plate-forme permettant aux utilisateurs de payer pour différents types de transactions. La Sandbox permet aux utilisateurs d’être à la fois créateurs et joueurs, faisant de ce modèle de jeu play-to-earn l’un des plus uniques sur le marché. Son prix est actuellement bas, alors investissez maintenant avant qu’il n’augmente à nouveau.

Profitez du marché baissier et investissez dès aujourd’hui

Le fait que le marché de la cryptomonnaie soit dans son hiver n’a pas besoin d’être inquiétant. Au lieu de vous soucier de ce qui arrivera à vos pièces actuelles, investissez dans d’autres jetons qui ont maintenant une faible valeur. C’est aussi un bon moment pour investir dans des projets en développement. Impt.io, Dash 2 Trade et Calvaria sont actuellement en prévente, et si vous investissez maintenant, il y a de grandes chances que vous doubliez votre investissement une fois les pièces libérées.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO