Le pirate FTX vide 50 000 ETH, toujours parmi les 40 meilleurs détenteurs d’Ether | Cryptomonnaie

Le pirate derrière l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX a commencé à transférer son Ether (ETH) vers une nouvelle adresse de portefeuille le 20 novembre.

Le pirate FTX a vidé près de 447 millions de dollars de plusieurs portefeuilles d’échange FTX global et FTX.US quelques heures seulement après que l’échange de crypto a déposé le bilan du chapitre 11 le 11 novembre. La majorité des fonds volés étaient en ETH, faisant de l’exploiteur le 27e plus grand ETH baleine.

Le 20 novembre, le draineur de portefeuille FTX 1 a transféré 50 000 ETH vers une nouvelle adresse, 0x866E. La nouvelle adresse de portefeuille a ensuite échangé l’ETH contre renBTC (version ERC-20 de BTC) et a été reliée à deux portefeuilles sur la blockchain Bitcoin. L’un des portefeuilles bc1qvd… gpedg détenait 1 070 renBTC tandis qu’un autre portefeuille bc1qa… n0702 détenait 2 444 renBTC.

Le groupe d’analyse cryptomonnaie CertiK a ensuite suivi le renBTC ponté sur l’adresse bc1qvd… gpedg et a découvert que l’adresse utilisait une technique de blanchiment d’argent appelée chaîne de pelage pour blanchir le renBTC.

Une chaîne Peel est une technique pour blanchir une grande quantité de crypto-monnaie à travers une longue série de transactions mineures. Une petite partie est « épluchée » de l’adresse du sujet dans un transfert de faible valeur. Ces fonds blanchis supplémentaires sont souvent transférés vers des bourses où ils peuvent être convertis en monnaie fiduciaire ou en d’autres actifs cryptomonnaies.

Au moment du piratage FTX, il y avait deux parties impliquées, un chapeau noir qui a réussi à drainer 447 millions de dollars et un chapeau blanc qui a réussi à déplacer 186 millions de dollars d’actifs FTX vers un entrepôt frigorifique. Cependant, lorsque la Bahaman Securities and Exchange Commission a publié un avis suggérant qu’ils essayaient de déplacer des actifs du FTX, cela a soulevé de nombreux sourcils, beaucoup affirmant que le régulateur des valeurs mobilières était, en fait, le chapeau noir derrière l’exploit.

L’analyste en chaîne ZachXBT a souligné le modèle de transfert de jetons du portefeuille du chapeau noir et a déclaré que le portefeuille déversait des jetons et que le pont sporadique était un comportement très différent des autres adresses qui se sont retirées de FTX et ont plutôt été envoyées à un multisig sur des chaînes comme Ethereum ou Tron.

En regardant le mouvement des fonds et les techniques impliquées dans le transfert de ces fonds, il est peu probable que le draineur de portefeuille FTX 1 soit sous le contrôle du gouvernement des Bahamas sur la base de l’activité en chaîne actuelle. L’activité BTC est compatible avec une chaîne de peeling, une forme de blanchiment d’argent dans laquelle il serait très inhabituel pour une agence gouvernementale d’être impliquée.