Les baleines Shiba Inu raflent SHIB à prix réduit, mais est-ce suffisant pour éviter ce destin baissier ? | Cryptomonnaie

L’accumulation de Shiba Inu Coin (SHIB) par les grands investisseurs de portefeuille s’est accélérée, une baleine a récupéré 310,68 milliards de jetons en une seule transaction.

Le pourcentage de détenteurs de Shiba Inu qui ont détenu SHIB pendant plus d’un an est passé à 52 %, alimentant un sentiment haussier parmi les baleines.

L’activité en chaîne de Shiba Inu signale un renversement de tendance à venir dans la pièce de monnaie Dogecoin-killer, Shiba Inu.

Le prix du Shiba Inu a poursuivi sa baisse pour la cinquième journée consécutive depuis le 16 novembre 2022. La pièce meme a enregistré des pertes de 6 % malgré l’accumulation massive de baleines et peut être attribuée au sentiment baissier du marché.

Le prix du Shiba Inu pourrait se remettre de sa tendance à la baisse avec l’aide des baleines

Le prix du Shiba Inu a poursuivi sa tendance à la baisse malgré les conditions changeantes du marché. L’activité en chaîne suggère un pic d’accumulation par les baleines. Un grand investisseur de portefeuille a récupéré 310,68 milliards de jetons SHIB d’une valeur de près de 2,7 millions de dollars en une seule transaction le 19 novembre.

Cette accumulation par les investisseurs à long terme est considérée comme un indicateur haussier pour le prix du Shiba Inu. Les baleines SHIB accumulent généralement la pièce meme pendant sa tendance à la baisse et la prise de bénéfices suit peu de temps après.

Le prix du Shiba Inu est dans une tendance baissière prolongée depuis près d’un an maintenant, glissant de 90 % en dessous de SHIB, son record historique de 0,000086 $. D’après les données d’Etherscan.io, une autre baleine mystérieuse a ajouté 220,97 milliards de jetons SHIB à son portefeuille en une seule transaction le xx novembre. La baleine détient maintenant un total de 546,86 Shiba Inu (SHIB), d’une valeur de 4,99 millions de dollars.

Accumulation de Shiba Inu

Alors que les perspectives du marché sont baissières, ces achats par les baleines peuvent être haussiers pour le prix du Shiba Inu à long terme.

Les détenteurs de SHIB confiants dans un avenir haussier

La baisse du prix du Shiba Inu n’a pas réussi à atténuer le sentiment parmi les détenteurs de jetons SHIB. 52% des investisseurs détiennent leurs jetons SHIB depuis plus d’un an. Malgré le récent bain de sang crypto et la baisse du prix du Shiba Inu, les détenteurs de sacs SHIB signalent la confiance des investisseurs.

Transferts de jetons Shiba Inu au cours des 30 derniers jours

De plus, il y a eu un pic de transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus dans l’écosystème Shiba Inu. Les mouvements de baleines sont capturés à travers cette statistique, 38 transactions à volume élevé ont alimenté un pic d’activité en chaîne à Shiba Inu. L’activité des baleines est un indicateur d’une

Bitcoin joue un rôle majeur dans le contrôle du prix du Shiba Inu

Le prix du Shiba Inu est fortement corrélé au Bitcoin. Sur la base des données d’IntoTheBlock, la corrélation de Shiba Inu avec Bitcoin est de 0,9, ce qui n’est pas un bon look pour la pièce meme.

Une corrélation élevée mettra SHIB à la merci du prix du Bitcoin et de sa volatilité. Étant donné que BTC est toujours sous le choc de l’effondrement de FTX, la pièce meme continuera probablement à suivre les traces de Bitcoin.

De plus, le prix du Bitcoin est en phase avec les mouvements du pirate FTX qui a détourné 600 millions de dollars de l’échange en faillite FTX. Comme indiqué, cet exploiteur a échangé son ETH contre renBTC, déclenchant une vente massive sur le marché. RenBTC est essentiellement Bitcoin lié à la blockchain Ethereum et est soutenu 1: 1 par BTC.

Le pirate FTX a échangé Ether contre renBTC

L’adresse du portefeuille marquée FTX account drainer a échangé 30 990 Ether contre 2197,5 renBTC lors de leur dernier mouvement. L’activité des hackers influence donc directement le prix du Bitcoin et Shiba Inu suit de près.

La pire performance de Dogecoin-killer en 2022 ?

Le prix du Shiba Inu est à 90 % inférieur à son niveau record, après une tendance à la baisse prolongée. Filip L, analyste technique chez Netcost-Security, affirme que SHIB pourrait bientôt imprimer un creux pluriannuel.

Le prix du Shiba Inu a reçu un rejet ferme au niveau psychologique de 0,000010 $, accélérant sa baisse. Filip pense que le prix du Shiba Inu pourrait chuter à 0,00000507 $ alors que le marché de la cryptomonnaie se remet des événements clés de 2022, la débâcle de LUNA stablecoin et le crash de FTX. Le principal courtier en cryptomonnaie Genesis a interrompu les remboursements et les retraits à la suite de la faillite de l’échange FTX, ajoutant de l’huile sur le feu.

Tableau des prix SHIBUSD

La thèse baissière de Filip est susceptible d’être invalidée si la propagation de la contagion FTX est contenue, permettant au prix du Shiba Inu de récupérer au-dessus du niveau de support S1 et de se maintenir au-dessus du niveau psychologique de 0,000010 $. En cas de succès, SHIB pourrait grimper plus haut.