Le détective de la crypto démystifie les 3 plus grandes idées fausses sur le piratage FTX | Cryptomonnaie

Le détective de la blockchain ZachXBT a fourni des preuves réfutant les spéculations récentes sur l’identité du pirate FTX et leur supposée activité de memecoin.

Le détective en chaîne ZachXBT a partagé ses découvertes sur ce qu’il considère comme les trois idées fausses les plus courantes sur le piratage FTX – se rendant sur Twitter pour corriger une « tonne de désinformation » sur l’événement et les coupables possibles.

Dans un long post du 20 novembre sur Twitter, le «détective en chaîne» autoproclamé a démenti les spéculations selon lesquelles des responsables bahamiens étaient derrière le piratage FTX, que les échanges connaissaient la véritable identité du pirate et que le coupable échangeait des memecoins.

1/ J’ai vu une tonne de fausses informations se répandre sur Twitter et dans les nouvelles sur l’événement FTX, alors laissez-moi démystifier les trois choses les plus courantes que j’ai vues « Les responsables des Bahamas sont derrière le piratage FTX »

« Les échanges savent qui est le pirate »

« Le pirate FTX échange des pièces meme » pic.twitter.com/IAtHnpJI44 – ZachXBT (@zachxbt) 20 novembre 2022

Le même jour que FTX a déposé son bilan le 11 novembre, la communauté crypto a commencé à signaler les transactions suspectes sur les portefeuilles associés à FTX, avec plus de 650 millions de dollars transférés hors du portefeuille.

Bien qu’aucun coupable officiel n’ait été identifié, une déclaration du 17 novembre de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB) indiquant qu’elle avait ordonné le transfert de tous les actifs numériques de FTX vers un portefeuille numérique appartenant à la commission à cette époque a incité certains à croire que le SCB était derrière le supposé « piratage ».

Cependant, ZachXBT a fait valoir que l’adresse de portefeuille « 0x59 » associée au pirate était une adresse blackhat et n’était affiliée ni à l’équipe FTX ni à la SCB car elle « a commencé à vendre des jetons pour ETH, DAI et BNB et à utiliser une variété de ponts afin la crypto n’a pas pu être gelée le 11/12. »

« Le fait que 0x59 vidait des jetons et faisait des ponts sporadiquement était un comportement très différent des autres adresses qui se sont retirées de FTX et ont plutôt été envoyées à un multisig sur des chaînes comme Eth ou Tron », a-t-il ajouté.

Zach note également que le portefeuille blackhat a également été en contact avec un autre portefeuille, 0x24, qui, selon lui, « a très [suspicious] comportement en chaîne en utilisant des services fragmentaires. »

« Ce comportement diffère complètement de ce qui a été dit à propos des débiteurs déplaçant des actifs vers un entrepôt frigorifique ou du gouvernement des Bahamas transférant des actifs vers des Fireblocks. »

ZachXBT dit que son dernier indice était l’adresse de portefeuille vendant Ether ETH ↓ 1 129 $ pour renBTC, puis utilisant RenBridge, qui, selon lui, se terminera très probablement avec l’envoi des fonds à « un mélangeur à un moment donné dans le futur ».

La société d’analyse de blockchain Chainalysis est parvenue à une conclusion similaire dans un article du 20 novembre, notant que :

Les informations selon lesquelles les fonds volés à FTX ont en fait été envoyés à la Securities Commission des Bahamas sont incorrectes. Certains fonds ont été volés et d’autres ont été envoyés aux régulateurs.

FTX a également commenté les récents mouvements de fonds, publiant un avertissement aux échanges « que certains fonds transférés de FTX Global et de débiteurs liés sans autorisation le 11/11/22 leur sont transférés via des portefeuilles intermédiaires ».

(1/2) Les bourses doivent savoir que certains fonds transférés de FTX Global et des débiteurs associés sans autorisation le 11/11/22 leur sont transférés via des portefeuilles intermédiaires. — FTX (@FTX_Official) 20 novembre 2022

ZachXBT a également mis en évidence la désinformation potentielle entourant l’affirmation selon laquelle l’identité du pirate informatique avait été découverte par « Kraken ou d’autres échanges ».

La rumeur circulait depuis que le chef de la sécurité de Kraken avait affirmé dans un message du 12 novembre que « nous connaissons l’identité de l’utilisateur ».

Zach dit « En réalité », l’utilisateur identifié comme le pirate informatique n’était probablement que le groupe FTX sécurisant des actifs sur un portefeuille multi-signatures sur Tron, en utilisant Kraken car le portefeuille chaud FTX était à court d’essence pour les transactions., déclarant :

« Les retraits de ces multisigs correspondaient également à ce que Ryne Miller (FTX GC) avait dit à l’époque. Cela a eu lieu des heures après les retraits 0x59 initiaux. »

Comme dernier point, ZachXBT a visé la rumeur selon laquelle le pirate FTX échangeait des memecoins, ce qui a été noté pour la première fois par la société d’analyse de blockchain CertiK.

Au lieu de cela, le détective de la blockchain affirme que les transferts ont été « usurpés » sur le réseau Ethereum, citant un blog de mars d’un membre de la communauté Etherscan, Harith Kamarul, expliquant comment les transactions peuvent être truquées.