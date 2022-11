First Mover Asia : les cryptos plongent profondément dans le rouge | Cryptomonnaie

AUSSI: Sam Reynolds écrit que l’industrie de la cryptomonnaie pourrait être meilleure à long terme si des initiatives majeures telles que Bitcoin Trust et Solana de Grayscale se terminaient.

Prix : Bitcoin a chuté de près de 3 %, mais s’est maintenu bien au-dessus de son récent support de 16 000 $ ; d’autres cryptos majeurs plongent plus profondément.

Insights: Le journaliste de CoinDesk, Sam Reynolds, se tourne vers un avenir post FTX. L’industrie pourrait être mieux lotie si des initiatives majeures telles que Grayscale Bitcoin Trust et Solana se terminaient.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Les cryptos plongent en fin de semaine

De James Rubin

Quatre jours avant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis, les marchés de la cryptomonnaie ont décidé qu’ils n’avaient pas grand-chose à remercier.

Bitcoin a récemment baissé de 2,8 % au cours des dernières 24 heures (UTC), bien qu’il ait réussi à se maintenir bien au-dessus de son dernier support de 16 000 $ pour un 12e jour consécutif. La semaine dernière, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a résisté à la cascade de mésaventures liées à l’effondrement de l’échange crypto FTX, bien que Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital, ait écrit dans un e-mail à CoinDesk que les investisseurs devraient se préparer pour une semaine difficile à venir.

« La semaine dernière, Bitcoin s’est échangé dans une fourchette très étroite, incapable de franchir définitivement 17 000 $ », a écrit DiPasquale. « Cependant, compte tenu de l’action latérale, nous pouvons nous attendre à de la volatilité au cours de la semaine à venir. »

Ether s’échangeait récemment des mains en dessous de son dernier support de 1 200 $ et était en baisse de plus de 6 % par rapport à samedi, à la même heure. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande a chuté de près de 10 % par rapport à son sommet de 1 275 $ la semaine dernière. D’autres cryptos majeurs ont plongé profondément dans le rouge avec la pièce de monnaie des fans de sport CHZ plongeant de plus de 14%. La CHZ et les jetons de fans pour les équipes nationales de football avaient récemment connu une reprise dans un contexte d’euphorie pour la Coupe du monde, qui a débuté dimanche avec la victoire de l’Équateur sur le pays hôte, le Qatar.

La pièce de monnaie populaire, DOGE et le jeton CRO de Crypto.com se sont récemment négociés en baisse de plus de 10 %.

Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, était en baisse de 0,4% et à peu près là où il se situait il y a une semaine. L’indice Fear & Greed, une mesure du sentiment du marché à l’égard de la cryptomonnaie, est resté en territoire de peur extrême – sa position pendant une grande partie de la crise FTX croissante.

Les prix de la cryptomonnaie ont dévié des marchés boursiers, une occurrence croissante ces dernières semaines, les principaux indices ayant chacun clôturé légèrement plus haut vendredi deux jours après que le rapport mensuel sur la vente au détail du département du Commerce a montré des dépenses de consommation étonnamment résilientes. Le Nasdaq, riche en technologies, a augmenté de 0,01 %, tandis que le S&P 500, qui a une forte composante technologique, et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ont grimpé de 0,48 % et 0,59 %, respectivement.

Les marchés traditionnels n’ont pas non plus été affectés par l’extinction spectaculaire de FTX et les révélations désormais quotidiennes sur sa mauvaise gestion. Dimanche, Shaurya Malwa de CoinDesk (un contributeur régulier à cette newsletter a écrit que celui qui était derrière l’exploit de 600 millions de dollars de FTX le 11 novembre, avait commencé à échanger des millions de dollars d’éther contre Ren Bitcoin (renBTC), un jeton qui représente le bitcoin sur d’autres chaînes de blocs.

Plus tôt dans la semaine, Malwa avait signalé que les fonds volés à FTX avaient été régulièrement convertis en éther au cours de la semaine dernière, faisant de l’exploiteur l’un des plus grands détenteurs du jeton.

DiPasquale de BitBull a déclaré que les haussiers rechercheraient un support continu au-dessus du bref creux de bitcoin à environ 15 500 $ plus tôt ce mois-ci, alors que les graves problèmes de liquidité de FTX devenaient apparents. « Une fois que cette fourchette sera évidente, une consolidation autour de ce creux pourrait faire grimper le prix vers 18 000 dollars à court terme », a-t-il écrit.

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE −9,6 % Devise Polygone MATIQUE −8,8 % Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP −8,6 % Devise

Connaissances

La crypto prospérerait-elle à nouveau grâce à la soustraction ?

Par Sam Reynolds

Dans un an, nous pourrions considérer l’effondrement spectaculaire et frauduleux de FTX comme une bonne chose.

Sa disparition a confirmé les pires craintes de nombreuses personnes concernant l’industrie des actifs numériques : qu’il s’agisse d’un marché libre non réglementé, établi derrière des structures d’entreprise élaborées dans des juridictions qui sont commodément hors de portée des tribunaux occidentaux.

Pour l’essentiel, c’est correct (voir : le léviathan des personnes morales qu’est FTX).

Il y a aussi la question à laquelle on répond en temps réel sur la quantité de crypto qui est de la « monnaie amusante », une entité concoctée sans valeur basée sur une structure non durable, et non de la « monnaie saine », une réserve fondamentale de valeur.

En ce moment, nous pouvons regarder tout cela s’effondrer. Voici deux exemples.

1. Remise actuelle de GBTC

Les actions de Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) se négocient désormais avec une décote de 45 % en dessous de la valeur liquidative.

(CoinDesk est une filiale indépendante de Digital Currency Group (DCG), qui possède également Grayscale.)

Un total de 10,53 milliards de dollars de capital est actuellement handicapé parce qu’il détient des actions dans quelque chose qui se négocie moins que la valeur de l’actif qu’il détient. Et il n’y a aucun moyen d’échanger ces actions contre des bitcoins.

Les données d’un formulaire 13F (un formulaire trimestriel rempli par les gestionnaires de fonds) montrent que les institutions ont abandonné le GBTC au cours des derniers trimestres grâce aux programmes de rachat de DCG. Cela a fait de DCG le principal actionnaire de la Fiducie.

Confiance Bitcoin en niveaux de gris

L’objectif final de GBTC est de le transformer en un ETF, mais la SEC le bloque à chaque occasion.

Alors pourquoi ne pas réduire la confiance ? Bien sûr, bon nombre des grands détenteurs subiront une perte, mais il y a des milliards de dollars de capital déprécié qui devraient avoir une meilleure maison.

2. Disparition des tueurs d’Ethereum

En parlant de capital affaibli, de nombreux soi-disant tueurs d’Ethereum sont sur le point d’être jetés dans le tas de cendres de l’histoire.

Solana a commencé l’année avec une valeur totale verrouillée de plus de 6 milliards de dollars et terminera probablement l’année avec moins de 200 millions de dollars si les tendances actuelles se poursuivent. Par rapport à sa valeur maximale de 10 milliards de dollars au plus fort du marché haussier, il reste actuellement un peu plus de 2,8 % de sa valeur bloquée. De nombreux protocoles qui fonctionnent sur Solana ont été totalement anéantis, selon les données de DeFiLlama.

Il est certain que certains des investisseurs en capital-risque qui ont soutenu Solana et encouragé les investisseurs de détail à participer pendant «l’été de Solana» ont réalisé des bénéfices au cours des premiers jours. Mais toute exposition restant sur les bilans doit être une ancre qui risque de faire tomber leurs navires.

Tout comme les investisseurs qui ont apparemment fait preuve de diligence raisonnable sur FTX et ont raté les trous flagrants que le nouveau PDG a découverts en une semaine, comment ces investisseurs ont-ils pu manquer les problèmes avec Solana ? Leur diligence raisonnable n’a-t-elle pas révélé qu’une bonne majorité de l’écosystème était en fait une poupée gigogne russe de faux, comme CoinDesk l’a rapporté il y a quelques mois ? Ou voulaient-ils simplement mettre la pompe sur la pièce ?

Ce serait peut-être mieux pour l’industrie si Solana devait mourir. Les VC auraient besoin de temps pour récupérer et, espérons-le, publier quelques mea culpas. Mais ne soyons pas trop pieux. Les investisseurs particuliers se sentent sûrement trahis lorsqu’ils ont copié leurs héros Twitter et se sont retrouvés pauvres.

Mais pour autant que nous parlons de Solana, cela pourrait être une distraction des échecs plus importants qui se cachent sous la surface. Quelqu’un s’est-il récemment enregistré sur Polkadot, Klaytn ou Waves ?

