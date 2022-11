XRP est un phare de lumière dans l’hiver crypto et pourrait être prouvé comme une valeur aberrante la semaine prochaine | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple se négocie dans une fourchette étroite par rapport à la session volatile de la semaine dernière.

XRP pourrait être vu se rallier si davantage d’investisseurs sélectionnaient la crypto-monnaie.

Les traders essaient de rester sur leurs positions pour éviter de tomber en dessous des principaux obstacles.

Le prix Ripple (XRP) voit les traders s’en tenir à leurs armes après que des traders aventureux sont entrés et ont acheté la baisse près du creux du creux actuel de novembre la semaine dernière. Bien que XRP se soit un peu redressé au début de cette semaine, alors que de plus en plus de gros titres faisaient la une des suites de FTX, l’impact du missile polonais a été le principal déclencheur qui a fait basculer l’action des prix à la baisse et a brisé le sentiment de reprise haussier. Attendez-vous à voir un mouvement terne dans le week-end, avec une action des prix contenue dans les deux sens par un plafond et un plancher fermes.

XRP pourrait aller dans les deux sens, selon si le marché se décide

Le prix Ripple maintient ses gains pour la semaine dans une semaine très difficile où de nombreuses étincelles baissières allaient à l’encontre de la tentative des haussiers de récupérer au moins une partie des pertes subies de la semaine dernière. Malheureusement, les haussiers n’ont pas pu pousser l’action des prix au-dessus de cette moyenne mobile simple sur 200 jours à 0,3973 $ et l’ont vue être respectée comme un plafond. À la baisse, les haussiers tenaient à gagner même quelques centimes avant le rebond de la ligne de tendance descendante rouge à 0,3212 $.

XRP est donc l’une des valeurs aberrantes les plus haussières dans l’espace des crypto-monnaies, car plusieurs autres crypto-monnaies et devises alternatives saignent abondamment. La confiance meurtrie le rend idéal pour les commerçants pour sélectionner ceux qui détiennent les meilleures cartes. Le XRP pourrait être considéré comme le meilleur choix de culture, avec des liquidités massives qui lui sont allouées, en raison d’une pause au-dessus du SMA de 200 jours et d’un objectif de 0,4974 $ à la hausse d’ici la fin de la semaine prochaine.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Le risque à la baisse est détenu par le rejet technique du côté supérieur contre ce SMA de 200 jours, car il pourrait déclencher une autre jambe plus bas dans la semaine à venir. Cela irait de pair avec le fait que les marchés seraient à nouveau secoués par certains déclencheurs géopolitiques. Alors que la Russie continue de bombarder les installations énergétiques et les approvisionnements en gaz ukrainiens, il n’est pas impensable que davantage de roquettes atterrissent en Pologne en tant que dommages collatéraux des défenses ukrainiennes. La question sera de savoir quand l’OTAN percevra cela comme « ça suffit et appellera tous les chapitres qui déclencheraient des représailles militaires ».

Ce serait un gros déclencheur baissier et pousserait le XRP à la baisse. Le premier serait une poussée contre la ligne de tendance descendante rouge près de 0,3000 $. Une fois que XRP entre à nouveau dans cette zone, attendez-vous à ce qu’un test à 0,2875 $ avant que les plus bas de novembre ne soient imprimés. Certes, ce 0,2500 $ semble être un bon candidat pour rebondir sur notre déclencheur.