Le prix de Binance Coin voit les commerçants essayer d’éviter la rentrée de la zone baissière | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin a obtenu un certain support après avoir agi comme une stabilisation du marché.

BNB fait face aux effets secondaires de Binance qui a essayé d’agir en tant que banque centrale pour les crypto-monnaies.

Avec plus de réglementations sur la classe d’actifs, Binance et ses pièces affiliées sont sur le radar des chiens de garde du FBI et de la SEC.

L’action sur les prix de Binance Coin (BNB) a encore baissé après, d’un point de vue purement technique, avoir reçu un rejet ferme sur son côté supérieur tout en essayant de récupérer les pertes de la semaine dernière. Normalement, dans toute prise de contrôle, celui qui s’éloigne est souvent applaudi par les marchés et reçoit une valorisation plus élevée. Les marchés ont plutôt perçu le mouvement, et on pourrait presque le qualifier d' »arrogant », de Binance agissant en tant que banque centrale crypto en se proposant comme « prêteur de dernier recours » plus que la normale, car il avait créé le gâchis dans lequel se trouvent actuellement les crypto-monnaies.

BNB fait face aux retombées de l’arrogance de Binance

Le prix de Binance Coin fait face à des répercussions car l’échange global Binance lui-même n’a pas reçu beaucoup d’applaudissements de la part de ses pairs. Plusieurs acteurs du marché ont trouvé encore plus que logique que Binance agisse en tant que facilitateur dans un marché brisé qui a provoqué l’effondrement. Avec tous les projecteurs sur FTX et Binance, soyez assuré que le FBI suivra chaque mouvement, et Capitol Hill est prêt à continuer avec un ensemble de règles et de lois qui limiteront la liberté de Binance et de ses pairs sur les marchés.

BNB a été vu réduire ses pertes de la semaine dernière, mais a été écourté au début de cette semaine dans un rebond sur la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours. Pour l’instant, l’action des prix reste soutenue alors que les haussiers défendent le creux à 263,2 $, ne se transformant pas en 256,9 $, atteignant un niveau pivot des semaines passées qui ont déjà fourni un support à quatre reprises. Si des titres plus négatifs ou une brèche dans le siège du FBI se produisaient au cours de la semaine à venir, attendez-vous à un mouvement de chute vers 200 $ alors que les commerçants évitent la pièce pour le moment.

Graphique hebdomadaire BNB/USD

Les marchés mondiaux pourraient prospérer lundi alors que le dollar américain s’affaiblit davantage et que les actifs à risque atteignent des niveaux plus élevés. Attendez-vous à un nouveau test sur le SMA de 55 jours la semaine prochaine avant une pause ferme au-dessus. Si des titres plus positifs sortaient avec des risques géopolitiques extrêmes qui se dégonflent après la situation des missiles polonais, les commerçants mettront une évaluation plus élevée sur le prix de Binance Coin. Bien que cela semble loin, 335 $ pourraient être rapidement testés pour une pause à la hausse.