Le prix d’Ethereum est incapable de s’éloigner des plus bas car les commerçants ont reçu un rappel sévère | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum se négocie presque à plat, l’action des prix étant très modérée cette semaine.

Le prix de l’ETH voit les commerçants douter de ce qu’il faut faire ensuite car le flux des gros titres est difficile à suivre.

Attendez-vous à voir des commerçants attendre des moments calmes pour placer leurs transactions et augmenter les prix.

Le prix de l’Ethereum (ETH) est toujours soumis à de fortes pressions à la hausse, car plusieurs pressions techniques et de risque extrême maintiennent l’action des prix en sourdine. Bien que le rallye de septembre ait semblé prometteur, les haussiers n’ont pas pu gagner du terrain au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours. L’effondrement de FTX n’aurait pas pu survenir à un pire moment crucial car il a effacé tous les efforts accumulés au cours du mois de septembre et a envoyé un dur rappel aux traders : les risques extrêmes sont là pour rester et ne vont pas disparaître de si tôt.

Le prix de l’ETH voit des plans de bataille formés par des traders

Le prix d’Ethereum a eu un chemin très binaire dans son histoire où il était simple d’être long et de rester long pour 2021 et de devenir simplement baissier pour 2022. Jusqu’à présent, la partie la plus facile, car elle devient très agitée maintenant pour les haussiers et les baissiers à identifier où et quand trader et comment. Un plan de trading bon, solide et strict est essentiel pour survivre à cette dynamique du marché.

Les risques extrêmes actuels écrasent ainsi le prix des ETH en tant qu’inflation, la performance globale du dollar cette année et la situation en Ukraine, en plus des techniques du SMA à 55 jours et du SMA à 200 jours en tant que plafonds à la hausse. L’ETH ne semble pas en état de remonter au-dessus de 1 404 $ et verra les commerçants attendre des niveaux inférieurs autour de 1 000 $ avant de décider de constituer des positions pour une stratégie longue.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Le potentiel de hausse ne surviendrait que si quelques éléments étaient cassés à la hausse et ajoutés à la boîte à outils des haussiers, car ces niveaux clés deviendraient un support au lieu d’une résistance. L’objectif est d’atteindre ce niveau pivot proche de 2 695 $ initialement, ce qui indiquerait une augmentation de prix de 120 %. Bien que cela puisse sembler tiré par les cheveux, les traders n’ont qu’à briser à la fois le SMA de 55 jours et le SMA de 200 jours en effectuant une clôture hebdomadaire au-dessus. Une fois que cela est fait, la navigation vers ces 2 695 $ est fluide, car il n’y a pas beaucoup de gros plafonds techniques entre les deux.