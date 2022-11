Le prix du bitcoin voit la faiblesse du dollar américain être compensée par une confiance ébranlée dans la crypto | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin tente de retirer des gains mineurs après la chute brutale de la semaine dernière.

Le prix BTC voit les traders incapables de miser sur l’effet plus faible du dollar américain.

Attendez-vous à une clôture indécise dimanche, car les traders ont besoin de plus de temps pour comprendre ce qui s’est passé avec l’implosion du FTX.

Le prix du Bitcoin (BTC) devrait clôturer la semaine avec un petit gain alors que les haussiers tentent de défendre le creux de 2022 après que plusieurs forces baissières soient de retour pour disperser tout espoir de rallye en novembre. Comme si le massacre de FTX n’était pas suffisant la semaine dernière, l’accident de missile en Pologne a rappelé aux commerçants que le risque persiste et pourrait éclater à tout moment. Avec ces développements, le vent arrière qui vient de la faiblesse du dollar américain est complètement annulé par un manque d’intérêt et de confiance des commerçants en crypto-monnaies.

BTC doit rapidement rafraîchir son image

Le prix du Bitcoin était sur le point d’essayer de récupérer une grande partie de ses pertes subies la semaine dernière lorsque FTX est tombé du placard. Malheureusement, les traders n’ont pas pu tenir le terrain au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge après qu’un accident de missile s’est produit sur le sol polonais. Cela a déclenché un petit fondu qui a ramené BTC entre 17 000 $ en haut et 16 000 $ en bas.

BTC a besoin de plus d’éléments pour travailler en faveur des traders s’il veut un jour sortir à nouveau des chaînes de la ligne de tendance descendante rouge. Ensuite, le manque d’intérêt est normal, car le risque d’atteindre un nouveau plus bas pour 2022 est tout simplement trop proche. Attendez-vous à une clôture indécise dimanche soir, avec des commerçants perplexes quant à la marche à suivre car le nombre de risques extrêmes est encore trop important pour qu’ils sortent les gros canons et commencent à négocier de gros volumes en vue d’une course haussière.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Seul un titre majeur pourrait encore sauver l’image des crypto-monnaies ou au moins remonter le moral dans la classe d’actifs battue. Par exemple, une percée soudaine et des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, ou une très forte vente du dollar américain qui déclencherait une plus grande faiblesse du billet vert qui éliminerait un élément baissier. Peut-être alors, BTC serait-il vu revenir à près de 19 000 $ et se débarrasser à nouveau de cette ligne de tendance descendante rouge.