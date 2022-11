Le prix de Terra Classic voit les commerçants se préparer à un autre résultat baissier | Cryptomonnaie

Le prix de Terra Classic est incapable de rebondir après la baisse de 25 % par rapport à la semaine dernière.

LUNC ne peut pas remonter car un étage important continue d’attirer des commerçants.

Attendez-vous à un éventuel achèvement prématuré du triangle baissier avec LUNC réglé pour perdre encore 70% de la valeur.

Le prix de Terra Classic (LUNC) est pur d’un point de vue technique, toujours coincé dans un triangle baissier sur un graphique hebdomadaire. Le côté descendant du triangle a déjà subi deux tests sécurisés et a longé la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours pendant un certain temps. La ligne de base du triangle à 0,00016501 $ tient toujours pour le moment, mais voit la pression monter alors qu’un troisième test est en cours cette semaine. Le niveau se maintiendra-t-il ou percera-t-il la clôture de dimanche soir ?

LUNC est sur le point de cratérer alors que les marchés retombent dans le schéma global de 2022

Terra Classic a vu ce 0,00016501 $ mentionné précédemment comme un niveau pivot dans son existence depuis que LUNC a vu le jour. C’était le pic lors de sa semaine d’ouverture en mai/juin, a vu un test mais n’a pas réussi à le casser à la hausse en juin et a obtenu une pause nette en août. Depuis ce rallye, le prix a chuté avec des sommets constamment plus bas en septembre, créant une pression qui a conduit au test de la semaine dernière et au test actuel cette semaine au niveau.

Le prix LUNC, à côté de cela, voit une pression à la baisse venir de la ligne de tendance descendante rouge qui orchestre la pression baissière avec des hauts plus bas chaque semaine. Bien que les traders se soient rapprochés au début de la semaine dernière, même une fausse cassure n’a pas pu être déclenchée. Attendez-vous, avec la tournure actuelle des événements dans FTX, à d’autres surprises à la baisse dans les jours et les semaines à venir, qui pourraient d’abord pousser LUNC vers 0,000014422 $ avant de chuter vers 0,000006166 $ alors que la force du dollar américain revient.

Graphique hebdomadaire LUNC/USD

Bien que ce fondement soit là, il pourrait tout simplement ne pas être suffisant pour soutenir l’évolution des prix si quelques éléments externes choisissaient de créer des vents contraires. Une combinaison d’éléments comme un autre missile frappant la Pologne, la force du dollar américain qui revient et les actions qui se vendent constitueraient un cocktail toxique qui verrait le prix DOGE atteindre 0,0566 $ ou même 0,0409 $, selon la gravité du catalyseur qui a déclenché le mouvement . Cela indiquerait que 30% à 50% supplémentaires des pertes pourraient encore se produire après une autre victime FTX ou une nouvelle éruption géopolitique.