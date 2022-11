Le prix Shiba Inu est sur le point d’imprimer sa pire performance pour cette année | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu est sur le point de clôturer sa pire semaine de 2022.

Le prix SHIB connaît des pertes de liquidités alors que les investisseurs se détournent à nouveau de la classe d’actifs.

Il reste à voir si le week-end peut apporter un revirement, car les pertes subies sont trop importantes pour être compensées en deux jours de bourse.

Le prix du Shiba Ina (SHIB) a reçu un rejet très ferme qui a déclenché une chute très profonde à la baisse. Alors que le niveau psychologique à 0,00001000 $ a été cassé, le mouvement s’est encore accéléré au cours de la semaine. Bien qu’il reste encore une certaine distance, les traders doivent être conscients que 0,00000507 $ pourraient être dans les cartes et éventuellement imprimer un nouveau plus bas pluriannuel dans son existence dans les semaines à venir.

Le prix SHIB est loin de chez vous

Le prix du Shiba Inu devrait afficher l’une des pires performances de son histoire alors que les crypto-monnaies se dégradent à nouveau. Après la débâcle de LUNA stablecoin d’avant l’été, les commerçants ont revécu cette situation avec le défaut soudain de FTX. Alors que la classe d’actifs crypto tremblait encore sur ses fondations, un grand courtier en crypto appelé Genesis a interrompu les remboursements et les retraits dans la foulée.

SHIB n’est donc pas bien placé car son étiquette générale a des sentiments et des connotations négatifs. La poussière devra être retombée, même si d’autres victimes devaient tomber à la suite de l’effondrement du FTX, pour les commerçants SHIB, ce sera la dernière goutte. Le prix du Shiba Inu baisserait encore et atteindrait 0,00000507 $ avant de tester et d’imprimer de nouveaux plus bas.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Au cas où la poussière s’installerait la semaine prochaine et les semaines à venir alors que la contagion du FTX est contenue, attendez-vous alors, lentement mais sûrement, à d’autres achats haussiers à venir. Cela aurait du sens étant donné que l’indice de force relative (RSI) se négocie très près du niveau de survente et est prêt pour un rebond plus élevé. Cela pourrait signifier que le prix du Shiba Inu peut dépasser le niveau de support mensuel S1 et se situer près de 0,00001000 $ avant de grimper plus haut grâce à des vents arrière supplémentaires.