Pourquoi le prix Uniswap pourrait être symbolique, les baleines sont toujours intéressées par le hodling | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap est en baisse de 25% sur le mois.

Les mesures en chaîne montrent que le plus grand nombre de retraits de tous les échanges cette année a eu lieu le 13 novembre

L’invalidation de la thèse haussière reste une brèche en dessous de 4,60 $

Le prix Uniswap montre des signaux optimistes alors que la troisième semaine de négociation commence le week-end. Une dernière pompe de liquidité de sortie est possible pour le jeton dex décentralisé. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer la prochaine évolution potentielle d’UNI.

Le prix Uniswap Inu pourrait bouger.

Le prix Uniswap mérite d’être conservé sur votre liste de surveillance si vous recherchez des opportunités sur le marché de la cryptomonnaie. Entre le 14 juin et le 12 août, Uni swap a produit un rallye de 200 %. Après la pompe, le jeton d’échange basé sur Ethereum a chuté de 50% et s’est depuis échangé dans une fourchette tout au long de l’automne. Le prix UNI a légèrement augmenté dans la gamme nouvellement établie. L’action des prix en escalier pourrait devenir le catalyseur d’un rallye beaucoup plus important vers 10 $ et potentiellement la zone de liquidité de 12,50 $.

Le prix Uniswap est actuellement vendu aux enchères à 5,84 $. Les retraits d’échange de Glasnode renforcent l’idée qu’UNI pourrait assister à une pompe, car la plus forte augmentation des retraits sur tous les échanges s’est produite cette année. Selon l’indicateur, 1 656 000 transferts ont été effectués le 13 novembre. La dernière fois que l’indicateur a présenté ces mesures comparables, c’était en septembre 2021, lorsque UNI s’échangeait à 20 $ quelques jours seulement avant de remonter de 20 % à 25 $. Alors que la catastrophe FTX met en lumière les échanges centralisés et leurs inefficacités, Uniswap et les jetons décentralisés comme celui-ci pourraient être un jeu temporaire pour un afflux d’intérêts d’achat et de liquidités dans les semaines à venir.

Indicateur de retraits d’échange de Glassnode

L’invalidation des perspectives haussières est possible si les baissiers marquent la liquidité en dessous de 4,60 $. Un balayage des plus bas pourrait induire une frénésie supplémentaire des vendeurs ciblant les niveaux de liquidité à partir de 2020 près de 3 $. Le prix d’Uniswap baisserait de 45% si les baissiers réussissaient.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Uniswap, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security