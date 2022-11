Voici comment le projet de loi russe visant à légaliser l’extraction de crypto pourrait influencer le prix du Bitcoin | Cryptomonnaie

Un nouveau projet de loi russe vise à légaliser l’extraction de crypto, les ventes sous un nouveau « régime juridique expérimental ».

Un projet de loi a été présenté à la Douma d’État russe le 17 novembre, visant à légaliser l’exploitation minière et la vente de crypto-monnaie extraite.

Anatoly Aksakov, président de la commission des marchés financiers de la Douma, estime que le projet de loi entrera probablement en vigueur le 1er février.

Un nouveau projet de loi a été proposé à la chambre basse du parlement russe concernant l’extraction de crypto-monnaie. Le projet de loi propose de légaliser l’extraction de crypto-monnaie et la vente de crypto extraite le 17 novembre.

La vente de Bitcoin et de crypto-monnaies minées par les Russes pourrait augmenter la pression de vente sur l’actif.

Lisez également: Le stablecoin réglementé basé sur Cardano USDA sera mis en service en 2023, voici à quoi s’attendre du prix ADA

Un projet de loi russe pourrait légaliser le minage de crypto en 2023

Un nouveau projet de loi sur le minage de crypto a été présenté à la chambre basse du parlement russe le 17 novembre. Le projet de loi propose de légaliser le minage de crypto-monnaie et la vente des actifs numériques minés.

Les crypto-monnaies ne peuvent pas être utilisées pour régler les paiements en Russie actuellement. Cependant, le projet de nouveau projet de loi vise à légaliser l’extraction et la vente de crypto sous un « régime juridique expérimental ».

Le projet de loi proposé se lit comme suit :

La monnaie numérique obtenue à la suite de l’extraction peut être éliminée par la personne qui a effectué l’extraction de cette monnaie numérique à condition que l’infrastructure d’information russe ne soit pas utilisée pour effectuer des transactions avec elle, à l’exception des cas de transactions effectuées dans conformément au régime juridique expérimental établi.

Le projet de loi russe sur le minage de cryptomonnaies pourrait être adopté dès 2023

Anatoly Aksakov, président de la commission des marchés financiers de la Douma, a déclaré à la presse locale qu’il s’attend à ce que le projet de loi passe les trois lectures parlementaires en décembre 2022. Le projet de loi pourrait entrer en vigueur dès le 1er février, tandis que d’autres sources pensent qu’il pourrait devenir un loi dès le 1er janvier.

Aksakov a dit :

L’adoption de la loi amènera cette activité dans le domaine juridique et permettra de former une pratique d’application de la loi sur les questions liées à l’émission et à la circulation des monnaies numériques.

Ce projet de loi a été rendu possible par la loi sur l’innovation numérique adoptée en 2020. Le projet de loi introduit et définit les pools de minage et de minage de crypto-monnaie, et interdit la publicité des actifs numériques en Russie.

Le prix du Bitcoin pourrait s’effondrer sous la pression des vendeurs

Si le nouveau projet de loi russe sur l’exploitation minière devient une loi, il est probable que les mineurs vendront leurs actifs numériques sur les bourses. Cela impliquerait que les mineurs transfèrent Bitcoin aux échanges de crypto-monnaie pour le vendre contre des devises fiduciaires ou l’échanger contre d’autres crypto-monnaies.

Une augmentation de l’offre d’une crypto-monnaie sur les bourses augmente la pression de vente sur celle-ci, affectant négativement son prix. Le prix du Bitcoin pourrait subir un impact négatif de la hausse du solde sur les bourses et de la vente de BTC par les mineurs russes.