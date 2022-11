L’USDA réglementé basé sur Cardano est mis en service en 2023, voici à quoi s’attendre du prix ADA | Cryptomonnaie

Le stablecoin USDA basé sur Cardano sera mis en service en 2023, selon une annonce d’Emurgo, l’un des développeurs d’ADA.

Le nouveau stablecoin USDA sera soutenu par des actifs fiduciaires pour fusionner les avantages de l’écosystème Cardano avec la stabilité du dollar américain.

Les analystes sont optimistes sur Cardano et ont prédit un rallye dans l’altcoin Ethereum-killer.

Le premier stablecoin USDA conforme à la réglementation de l’écosystème Cardano est en cours de lancement. Emurgo, l’un des développeurs derrière l’altcoin Cardano a annoncé le lancement du projet stablecoin en 2023.

Les analystes ont révélé une perspective haussière sur l’altcoin tueur d’Ethereum et prédit une montée au niveau de 0,38 $.

Le stablecoin USDA basé sur Cardano est prêt à être lancé en 2023

L’écosystème Cardano pourrait avoir son stablecoin USDA conforme à la réglementation et soutenu par fiat en 2023. Emurgo, la branche commerciale officielle de la blockchain Cardano, a annoncé le lancement du premier stablecoin entièrement réglementé.

Vineeth Bhuvanagiri, directeur général Fintech d’Emurgo, aurait déclaré :

L’introduction d’un stablecoin entièrement sécurisé et conforme à la réglementation est la prochaine étape dans la réalisation de l’avenir de notre communauté.

Le stablecoin USDA de Cardano sera indexé sur un ratio de 1: 1 avec le dollar américain. À la suite de l’effondrement de la bourse FTX et de la crise de liquidité, les pièces stables USDT et USDD ont subi un dépegage temporaire. Cela a soulevé une inquiétude parmi les régulateurs du monde entier.

Le stablecoin de l’écosystème Cardano est susceptible de répondre aux préoccupations concernant le depeg et les problèmes de transparence liés à l’USDT et à l’USDC. Les experts ont critiqué la transparence des réserves et des garanties de l’USDT. Par conséquent, le lancement d’un stablecoin entièrement réglementé et conforme est susceptible de gagner en popularité dans l’écosystème.

Les utilisateurs peuvent mettre la main sur l’USDA, de cette manière

Après le lancement du stablecoin USDA de l’écosystème Cardano, les utilisateurs auront la possibilité de tokeniser leur USD (fiat) en USDA par le biais de cartes de crédit/débit, de virement bancaire ou de conversion d’ADA.

Emurgo a révélé son intention de permettre la conversion d’autres stablecoins USDT et USDC en USDA, après le lancement du stablecoin conforme à la réglementation. Emurgo s’est récemment associé à une société américaine de services financiers réglementés non divulguée en tant que partenaire bancaire pour émettre l’USDA et s’assurer que le stablecoin était conforme à la réglementation.

Prédiction des prix de Cardano : impact des développements récents

Les analystes ont évalué le graphique des prix sur quatre heures de Cardano et ont noté que les traders ont réussi à prendre le contrôle de l’altcoin tueur d’Ethereum. Le graphique des prix sur quatre heures révèle que Cardano a contrôlé les traders pendant 12 heures d’affilée. Editah Patrick, un analyste crypto de premier plan, note que les traders ont poussé le prix de Cardano à 0,3275 $.

Tableau des prix ADAUSD

Le prix de Cardano s’est effondré sous la pression de vente en réponse à la contagion FTX qui s’est propagée dans tout l’écosystème crypto. Cardano a commencé une reprise précoce puisque l’altcoin ne faisait pas partie des jetons répertoriés sur l’échange de crypto-monnaie désormais disparu, FTX. L’indicateur RSI affiche 43, signalant plus de puissance aux haussiers et une forte tendance à la hausse.

Akash Girimath, analyste crypto chez Netcost-Security, affirme que le prix de Cardano pourrait viser le niveau de 0,379 $, s’il franchit les obstacles aux niveaux de 0,336 $ et 0,339 $. L’expert est optimiste quant à un rallye à Cardano, à la lumière des récents développements positifs.