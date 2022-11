Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : une décision définissant la tendance arrive bientôt | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de se consolider dans un modèle de fanion baissier.

Le prix Ethereum pourrait tester à nouveau les creux récemment établis.

Le prix XRP peut assister à une pompe de liquidité de sortie si le marché reste stagnant.

Le marché de la cryptomonnaie perd du terrain en ce qui concerne une contre-attaque haussière. Le rallye baissier observé plus tôt dans le mois a formé une formation ressemblant à un fanion baissier sur Bitcoin et Ethereum, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour le reste du marché. La résolution sur la zone de congestion baissière se produira probablement bientôt.

Le prix du Bitcoin reste confiné

Le prix du Bitcoin n’a pas encore montré ses cartes car une consolidation en cours est inférieure à 17 000 $. Après la baisse de 25 % au début du mois, la monnaie numérique peer-to-peer a été confinée à une fourchette de négociation enroulée. Une formation de fanion est affichée près des creux mensuels nouvellement établis, ce qui entraînerait un crash de valeur égale au rallye précédent.

Le prix du bitcoin se négocie actuellement à 16 682 $, car les traders ont forgé plusieurs rejets à 17 000 $ via la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. En utilisant l’analyse classique, une projection peut être faite à partir du motif en forme de fanion formé cette semaine. Si les données techniques sont correctes, les cibles baissières se situent à 14 000 $ et potentiellement 12 750 $.

L’invalidation de l’idée baissière est une brèche au-dessus de la bougie de poussée de 18 250 $. Si le niveau est étiqueté, les haussiers pourraient produire un pic de contre-tendance à 20 000 $. Le prix du Bitcoin augmenterait de 23% si le scénario d’invalidation se produisait.

Graphique BTCUSDT sur 1 jour

Le prix Ethereum est toujours sous l’eau

Le prix d’Ethereum continue d’afficher un bastion baissier alors que la troisième semaine de négociation de novembre se termine le week-end. Après une baisse de 35 % observée plus tôt ce mois-ci, les tentatives haussières de reprise ont toutes été rejetées. Si les conditions du marché persistent, les baissiers pourraient induire une baisse vers les creux récemment établis à 1 080 $

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 205 $. Comme Bitcoin, ETH n’a pas encore été en mesure de franchir la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. La lecture clairsemée des indicateurs de profil de volume pourrait suggérer que les investisseurs à forte capitalisation resteront sur la touche jusqu’à ce qu’une tendance définitive résultant de la congestion soit établie.

Si le marché est véritablement baissier, le prochain objectif de l’ETH sera de 1 080 $ et potentiellement les plus bas de l’été à 880 $.

L’invalidation du baissier pourrait survenir si les haussiers reconquéraient le sommet de 1 350 $. Ce faisant, un pic supplémentaire vers la moyenne mobile simple sur 21 jours à 1 450 $ pourrait se produire. Le prix Ethereum augmenterait de 20% par rapport à la valeur marchande actuelle si le scénario d’invalidation devait se produire.

Graphique ETHUSDT sur 4 heures

Le prix XRP pourrait avoir un objectif de plus à atteindre

Le prix du XRP a divergé de la plupart des cryptos car les traders résistent à la suppression de la tendance baissière du marché. Le jeton de remise numérique n’a pas encore formé de fanion comme la majorité des trop cryptos et se situe à l’extrémité supérieure de la fourchette après son récent déclin. Le prix du XRP augmentera vers la zone médiane de 0,40 $ ou chutera fortement dans les prochains jours.

XRP se vend actuellement aux enchères à 0,37 $. Les traders ont dépassé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours (EMA) et testent à nouveau l’indicateur pour un support supplémentaire. L’indice de force relative (RSI) est remonté vers le support et se situe au-dessus des deux moyennes mobiles du RSI, ce qui est un signal optimiste. Si le marché se prépare à un rebond plus important de la contre-tendance, une hausse vers la zone de support récemment cassée à 0,46 $ serait une cible idéale à viser.

Pourtant, les perspectives haussières ciblant 0,46 $ dépendent des plus bas oscillants à 0,316 $ comme support. Une violation des creux pourrait envoyer le XRP dans la zone de congestion de 2020 à près de 0,26 $. Le prix du XRP diminuerait de 35 % si ladite action sur les prix devait se produire.

XRPUSDT graphique sur 1 jour

