L’avenir de la crypto | Cryptomonnaie

L’une des plus grandes histoires cette semaine dans la finance a été l’implosion de l’échange de crypto-monnaie, FTX, fondé aux Bermudes par Sam Bankman-Fried. Je n’ai pas accordé autant d’attention aux marchés de la cryptomonnaie depuis que le bitcoin a commencé à se retirer de son sommet à la fin de l’année dernière. Depuis les débuts des marchés de la crypto-monnaie, cependant, j’étais convaincu que la détention d' »actifs » numériques était un jeu de dupes, largement pratiqué par des investisseurs non avertis motivés par des arguments marketing exagérés qui ont mis en évidence des gains de prix historiques et la peur de passer à côté. Pourtant, l’intérêt du public pour la crypto a motivé une multitude d’entrepreneurs à répondre aux besoins de ceux qui cherchent à échanger ces instruments. FTX n’est qu’une de ces startups, mais une multitude d’autres « servicers » sont désormais opérationnels, des bourses aux services de courtage en passant par les comptes gérés.

Certains peuvent prétendre qu’une bonne partie des acheteurs de crypto-monnaie ont cherché à diversifier leurs portefeuilles, dans l’espoir que la diversification accrue réduirait le risque de leurs avoirs globaux, à condition, bien sûr, que la classe d’actifs ajoutée ait un effet positif attendu. taux de retour. Dans ce cas, la justification pour s’attendre à ce que les monnaies numériques s’apprécient au fil du temps peut avoir été largement fondée sur l’attente que, au moins pendant une période raisonnablement prolongée, un effort de marketing concerté réussirait à accroître la demande pour ces produits. La récente faillite de FTX et la baisse concomitante des prix des devises numériques, si elles se maintiennent, remettront presque assurément en question la légitimité de cette justification.

En tant que critique des crypto-monnaies (en grande partie en raison de leur utilité dans le cadre d’activités criminelles, des exigences substantielles en matière de consommation d’énergie et de l’incroyable gaspillage de l’intellect humain qui pourrait autrement être dirigé vers des efforts plus dignes), je salue ces développements. J’étais un peu dans le pétrin : l’attente de rendements positifs sur les monnaies numériques – pour quelque raison que ce soit – pourrait justifier leur inclusion dans les portefeuilles, sans tenir compte du rôle destructeur qu’elles peuvent jouer dans notre économie en général. Je n’ai jamais voulu voir ces instruments faire partie du courant dominant de la finance ; mais je comprends pourquoi, dans une certaine mesure, ils l’ont fait.

La récente débâcle de FTX pourrait entraîner une réduction de l’industrie de la cryptomonnaie ; et cela, à mon sens, est tout à fait positif. Je ne vois pas beaucoup, voire aucune, vertu dans les crypto-monnaies. Compte tenu de leur volatilité, l’idée qu’ils servent de moyen d’échange est risible. Au contraire, ils ont servi à enrichir une poignée de créateurs qui ont réussi à commercialiser leur idée et à « exploiter » ces jetons, en se taillant de généreuses allocations. Nous avons également vu des centaines de milliers d’investisseurs victimes de l’effondrement du FTX, démentant le « bénéfice » de cette activité financière qui échappe largement à l’autorité de la réglementation fédérale.

Les spéculateurs assurent généralement une fonction critique de transfert des risques. Dans la plupart des situations, cependant, le risque transféré implique une activité économique légitime. Autrement dit, la plupart des spéculations facilitent l’utilisation du capital à des fins économiques productives. Avec les spéculations sur la crypto-monnaie, aucune activité économique légitime n’est impliquée. Le seul transfert de risque qui se produit est de déplacer l’exposition de la détention de crypto-monnaie d’un spéculateur à l’autre – un cas où les acteurs du marché essaient simplement de se faire les poches. Où est le bien social dans tout cela ?

J’avoue que j’ai salué la disparition de FTX et son impact conséquent sur les prix des devises numériques. En fait, j’espère que les prix de la cryptomonnaie continueront leurs trajectoires à la baisse. Plus ce déclin persiste, moins les gens seront dupes du battage médiatique.