Le prix XRP pourrait être un bon échange si Bitcoin reste à flot ce week-end | Cryptomonnaie

Le prix du XRP pourrait se préparer à un mouvement à la hausse. La consolidation se produit près de l’extrémité supérieure d’une fourchette, tandis que les indicateurs techniques fournissent un support. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel de XRP.

Le prix du XRP a divergé de la plupart des cryptos car les traders résistent à la suppression de la tendance baissière du marché. Le jeton de remise numérique n’a pas encore formé de fanion comme la majorité des trop cryptos et se situe à l’extrémité supérieure de la fourchette après son récent déclin. Le prix du XRP augmentera vers la zone médiane de 0,40 $ ou chutera fortement dans les prochains jours.

XRP se vend actuellement aux enchères à 0,37 $. Les traders ont dépassé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours (EMA) et testent à nouveau l’indicateur pour un support supplémentaire. L’indice de force relative (RSI) est remonté vers le support et se situe au-dessus des deux moyennes mobiles du RSI, ce qui est un signal optimiste. Si le marché se prépare à un rebond plus important de la contre-tendance, une hausse vers la zone de support récemment cassée à 0,46 $ serait une cible idéale à viser.

Les techniques optimistes arrivent à un moment intéressant, car plusieurs géants de la cryptomonnaie dans l’espace se sont engagés à soutenir Ripple dans le procès en cours de la SEC. Tout récemment, Coinbase a prêté serment d’allégeance à la communauté des jetons de remise numérique, proposant qu’une perte pour XRP serait une perte pour l’écosystème crypto dans son ensemble.

Pourtant, les perspectives haussières ciblant 0,46 $ dépendent des plus bas oscillants à 0,316 $ comme support. Une violation des creux pourrait envoyer le XRP dans la zone de congestion de 2020 à près de 0,26 $. Le prix du XRP diminuerait de 35 % si ladite action sur les prix devait se produire.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l'action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d'intérêt du marché.