Les baleines Ethereum ramassent l’altcoin alors que le prix de l’ETH atteint le niveau de 1 200 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est proche d’un niveau de support psychologique à 1 200 $ après avoir enregistré des pertes de 7 % au cours de la semaine dernière.

Tether s’est coordonné avec un tiers pour déplacer 1 milliard USDT de Solana vers la blockchain Ethereum vendredi.

Les analystes s’attendent à ce que le prix d’Ethereum se redresse et fasse un retour au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours au niveau de 1 600 $.

Les baleines Ethereum ont ramassé l’altcoin grâce à la récente baisse de son prix. La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière est proche de son niveau de support psychologique à 1 200 $ et les analystes s’attendent à une reprise du prix des ETH.

Lisez aussi: JP Morgan, Well Fargo, Bank of America potentiellement exposés à l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried

L’accumulation d’Ethereum par les grands investisseurs de portefeuille s’accélère

Les grands investisseurs de portefeuille sur la blockchain Ethereum ont récupéré l’altcoin. Les baleines se sont engagées dans une accumulation massive d’ETH grâce à la récente baisse de la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière.

Le prix d’Ethereum a chuté du niveau de 1 293 $, proche du niveau de support psychologique de 1 200 $. L’altcoin a enregistré des pertes de 7% la semaine dernière et de 21% au cours des deux dernières semaines. La contagion des échanges FTX s’est propagée aux principales entités de crypto-monnaie de l’espace et a influencé négativement les prix du Bitcoin, de l’Ethereum et de l’altcoin.

Ethereum Shark and Whale Addresses a agressivement accumulé ETH

Tether échange 1 milliard de jetons USDT de la blockchain Solana à Ethereum

Tether a annoncé un échange de chaîne, déplaçant les jetons USDT d’une blockchain à une autre. Le vendredi 18 novembre, 1 milliard de jetons USDT ont été échangés de la blockchain Solana vers Ethereum.

Cette décision du géant du stablecoin fait suite à la décision de Binance de retirer temporairement l’USDT de la blockchain Solana. Plusieurs échanges de crypto-monnaie ont suivi Binance et ont supprimé les stablecoins basés sur Solana sans fournir d’explication. Cette décision inhabituelle a suivi l’effondrement de la bourse FTX et le dépôt de bilan. BitMEX, OKX et Bybit faisaient partie des bourses qui ont retiré USDC et USDT de la blockchain Solana.

Binance – le plus grand échange par volume d’échanges – a cité « l’évaluation et l’examen internes » comme cause du retrait temporaire de la liste des pièces stables basées sur la blockchain Solana.

La décision de Tether d’apporter des pièces stables basées sur Solana à la blockchain Ethereum est haussière pour le prix de l’ETH car elle est susceptible de stimuler l’activité et l’utilité en chaîne.

Les analystes prédisent une hausse des prix d’Ethereum

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Ethereum et ont prédit une reprise de l’altcoin. Simon Chandler, un analyste crypto, pense que le prix d’Ethereum devrait rebondir à sa moyenne mobile sur 200 jours à 1 600 $.

Tableau des prix ETHUSD

Chandler fait valoir que la moyenne mobile sur 30 jours d’Ethereum est inférieure à ses 200 jours, signalant que l’ETH est dans un marché baissier prolongé. L’expert estime que le prix d’Ethereum est susceptible de rebondir tôt ou tard.