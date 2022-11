Prix ​​du litecoin : les pièces auparavant inactives sont en mouvement alors que LTC déclenche une cassure de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin (LTC) devient haussier avant une cassure du triangle haussier de 20 %.

La mesure de l’âge consommé de Santiment augmente pour montrer que les pièces auparavant inactives sont en mouvement.

LTC attend une explosion de volatilité qui pourrait l’aider à atteindre un rallye apparemment imminent à 75,53 $.

Le prix du litecoin invalidera les perspectives optimistes s’il clôture la journée en dessous de la résistance du triangle à 75,53 $.

Le prix du litecoin fait partie des rares crypto-monnaies susceptibles de terminer la semaine sur une note positive. Un modèle bas plus élevé, imprimé au cours des sept derniers jours, brosse un tableau haussier pour LTC. Pendant ce temps, le prix du litecoin se maintient à 63,22 $ en attendant patiemment qu’une volatilité entrante éclate pour combler l’écart à 75,53 $.

Pièces auparavant dormantes déclenchées par l’augmentation des sorties de change

L’implosion de FTX n’a ​​laissé aucune pierre non retournée sur le marché de la cryptomonnaie. Une crise de liquidités vécue après le dépôt de bilan d’Alameda Research, la société sœur de FTX, a vu les analystes de Coinbase annoncer un long hiver cryptomonnaie jusqu’à la fin de 2023.

Les échanges centralisés ont également connu les plus importantes sorties hebdomadaires de Bitcoin (BTC) jamais enregistrées. Selon un rapport de CryptoCompare, 97 805 BTC ont quitté les échanges au cours des sept jours se terminant le 13 novembre.

Netflows Bitcoin hebdomadaires – Échanges centralisés

Étant donné que la crise FTX a eu un impact négatif sur de nombreux investisseurs sur le marché, Litecoin a peut-être dû faire face à une augmentation des sorties des échanges centralisés. Les données en chaîne de Santiment mettent en lumière les pièces LTC précédemment dormantes qui ont été en mouvement cette semaine.

Selon la mesure de l’âge consommé indiquée ci-dessous, 1,3 milliard de jetons LTC ont changé d’adresse le 14 novembre. Le mouvement de grosses sommes de pièces auparavant inutilisées est généralement un catalyseur de volatilité. Par conséquent, la cassure annoncée à 75,00 $.

Métrique Litecoin Âge consommé

Le prix du litecoin est sur le point d’augmenter de 20 %

La 18e plus grande crypto-monnaie se négocie à 63,12 $ quelques instants après avoir brisé la résistance du triangle à la hausse à 63,00 $. L’impression d’un modèle bas plus élevé a cimenté l’emprise des traders sur le prix, créant des conditions optimales pour un mouvement vers le nord. Un mouvement de 20 % au-dessus du point de cassure à 75,00 $ équivaut à la distance entre les points les plus larges du triangle.

Graphique LTCUSD sur quatre heures

La position de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) à 1,16 – au-dessus de la ligne moyenne place le prix du litecoin entre les mains des haussiers. L’écart formé par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 12 jours (en bleu) au-dessus de l’EMA à 26 jours (en marron) montre que le chemin avec le moins de résistance est à la hausse.

Le modèle IOMAP d’IntoTheBlock renforce la position forte des traders sur le marché en raison de la zone de congestion des acheteurs entre 57,33 $ et 59,20 $. Environ 289 000 adresses ont déjà acheté 8,74 millions de LTC dans cette gamme. Il est donc peu probable que les tentatives des baissiers de faire baisser les prix en dessous de cette zone voient le jour, car les détenteurs de LTC travailleront probablement sans relâche pour protéger leurs positions et les perspectives haussières du prix du litecoin.

Modèle Litecoin IOMAP

Bien que le prix du Litecoin envisage un mouvement de 20% au-dessus du modèle en triangle à 75,00 $, les traders doivent être prudents et garder à l’esprit l’implosion du FTX et ses effets négatifs sur le marché.

Le fait de ne pas clôturer la journée au-dessus de la résistance du triangle à 63,00 $ pourrait faire basculer les perspectives de LTC de haussières à baissières, avec des objectifs de profit à la baisse à l’EMA de 200 jours (en bleu) et des zones de support inférieures – à 55,00 $ et 50,00 $, respectivement.