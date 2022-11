Cinq raisons pour lesquelles les prix de la crypto cesseront bientôt de baisser et les cinq pièces à acheter avant qu’il ne le fasse | Cryptomonnaie

Ce n’est un secret pour personne que le marché a été volatil cette année. Les pertes se sont aggravées alors que le marché poursuivait sa virée baissière.

L’effondrement a enduré le passage du temps, beaucoup suggérant qu’il pourrait se répandre dans les prochaines années.

Heureusement, ce n’est pas la prédiction de nombreux experts et analystes de la cryptomonnaie et dans cette atmosphère déprimante, il y a 5 pièces à acheter lorsque les prix de la crypto-monnaie cesseront bientôt de baisser. Ces pièces sont Dash 2 Trade, TARO, IMPT et Calvaria.

Voyons quelques-unes des raisons pour lesquelles les prix des cryptos cesseront bientôt de baisser et pourquoi vous ferez bien d’acheter ces crypto-monnaies susmentionnées avant qu’elles ne le fassent !

Données IPC agréables

Depuis la montée en flèche constante de l’inflation, la Réserve fédérale a augmenté les taux d’intérêt à plusieurs reprises cette année seulement. Le point final de la position belliciste de la Fed a été une augmentation de la valeur du dollar américain et une réduction des cryptos et des actions. Il y a eu des discussions partout sur le fait que la Fed a décidé de réduire le rythme des hausses des taux d’intérêt, et la publication des données de l’IPC révèle que ces rumeurs pourraient être valides. Selon les données, les prix à la consommation devraient augmenter de 7,7 % en octobre, entraînant une flambée du prix de la crypto-monnaie et l’émergence d’une tendance haussière.

Le parcours transparent du marché

Récemment, FTX Exchange a subi une énorme perte et la société semble avoir disparu de la scène de la cryptomonnaie. Malheureusement, il y a des fonds là-dedans qui appartiennent à des utilisateurs qui ne peuvent plus y accéder car les retraits ont été interrompus. Ainsi, cela a conduit de nombreux échanges de crypto-monnaie à prendre des mesures supplémentaires pour rassurer les clients sur la sécurité de leurs fonds. Les échanges cryptomonnaies ont distribué des preuves de réserves afin que les utilisateurs puissent faire confiance à leurs marques. La semaine dernière, Binance Exchange a mentionné qu’il avait l’intention de donner aux clients l’accès à la preuve des réserves dans les prochaines semaines. D’autres échanges cryptomonnaies sont allés de l’avant pour faire une annonce similaire. Fait intéressant, Kraken fournit déjà une preuve de réserves. Cette décision augmentera la transparence sur le marché de la cryptomonnaie, ce qui entraînera une confiance accrue dans le cœur des utilisateurs, augmentera le nombre d’utilisateurs et maintiendra le marché fonctionnel et actif.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Justin Sun sauvera FTX

La nouvelle de la faillite de FTX a secoué le marché et mis fin aux étincelles haussières croissantes. Binance a refusé d’offrir un coup de main pour sauver FTX de la faillite. Le marché a été plongé dans une frénésie, et il y a eu beaucoup de va-et-vient entre les commerçants avec des actifs bloqués sur FTX. Ce fut désastreux pour FTX, mais Justin Sun, le fondateur de TRON, semble se cacher pour sauver l’échange FTX. L’effet du crash de FTX a encombré le marché avec des tendances baissières. Les tendances haussières de la semaine précédente sont rouges après l’effondrement soudain de FTX. Justin a mentionné sur sa page Twitter qu’il cherchait des moyens d’aider l’échange FTX et ses utilisateurs. Aucun autre détail n’a été partagé, mais c’est une bonne déclaration pour FTX et ses utilisateurs. Le marché pourrait être pompé si Justin peut restaurer FTX sur la scène de la crypto-monnaie.

La montée en puissance de pièces passionnantes et innovantes

De nouveaux jetons émergent avec des intentions et des schémas innovants pour maintenir la longévité du marché. Ces jetons sont des métamorphes. Ils vont remodeler le récit du marché en augmentant les participants et en contrôlant les tendances haussières et baissières. Ils ne sombreront pas dans l’extinction comme certains de leurs ancêtres. Ils ne menaceront pas les institutions gouvernementales et le monde en général. Au contraire, ils seront largement demandés car ils seront indispensables et inestimables. Certains de ces jetons sont IMPT.io, TARO et RIA. Avec des pièces comme celle-ci, la valeur marchande ne chutera pas de façon drastique. Ainsi, suite à la montée en puissance de ces jetons, vous admettrez que la crypto-monnaie n’est pas morte, et la baisse actuelle de la valeur du marché va s’arrêter et remonter.

La tendance haussière enregistrée avant la saga FTX

Avant le crash soudain de FTX, certains points positifs ont été enregistrés sur le marché. Cela montre que le marché augmentera à nouveau, mais qu’il lui faudra un certain temps pour atteindre son sommet stupéfiant précédent. Une fois que la saga FXT aura disparu des lèvres des vendeurs du marché, la valeur crypto augmentera à nouveau, et cette fois, le banquet sera beaucoup plus immense qu’il ne l’était par le passé.

En attendant que les prix de la cryptomonnaie arrêtent de baisser, voici quelques pièces à acheter dans le sillage des conditions actuelles du marché.

Échange Dash 2

Dash 2 Trade est l’un des jetons les plus excitants du marché. Il s’agit d’un nouveau projet de cryptomonnaie opérant sur la blockchain Ethereum. Il est basé sur la crypto-monnaie native D2T. Il vise à aider les commerçants à éviter de nombreuses mauvaises décisions commerciales. Il fournit des outils de trading crypto bien développés sur lesquels les traders peuvent s’appuyer lorsqu’ils prennent des décisions de trading. Ces outils de trading incluent l’analyse des sentiments sociaux, le backtesting stratégique, l’analyse en chaîne et la cartographie technique. Les commerçants de crypto expérimentés contrôlent Dash 2 Trade à partir du service de signaux de crypto Learn2Trade, qui ont une bonne compréhension des instruments que les commerçants de crypto doivent utiliser lors de la négociation afin de ne pas être victimes de la volatilité du marché. Il figure sur cette liste car de nombreux experts et analystes en cryptomonnaie l’évaluent fortement.

Robotera

Robotera est un autre nouveau projet de cryptomonnaie impressionnant dans l’espace. Il s’agit d’un métaverse multi-jeux en monde ouvert de jeux à gagner où les joueurs de différentes parties du monde peuvent s’affronter et communiquer entre eux comme une réunion physique. Ils peuvent le faire via leurs avatars virtuels 3D, avec des fonctionnalités telles que les emotes, le chat vocal, etc. Son jeton natif, TARO, est à surveiller. Achetez-le maintenant avant que la valeur marchande n’augmente.

IMPT

IMPT Token est un projet de cryptomonnaie centré sur la blockchain qui cherche à aider les particuliers et les marques à apporter des changements environnementaux impressionnants. IMPT cherche à limiter le danger que l’énergie consommée par la crypto-monnaie représente pour le climat mondial. Ainsi, il garantit que les acheteurs et les entreprises peuvent gérer les crédits carbone via un système basé sur la blockchain. C’est l’un de ces jetons considérés comme l’avenir du marché de la crypto-monnaie. Achetez IMPT maintenant; vous ne le regretterez pas.

SuccessionX

EstateX est un autre projet de cryptomonnaie impressionnant dans lequel investir. Il se classe parmi les meilleures préventes de cryptomonnaie dans lesquelles investir cette année. Il a attiré l’attention d’un large public sur les réseaux sociaux, avec plus de 5 800 abonnés sur la page Twitter officielle. L’intention du projet est passionnante et édifiante. Il vise à rendre l’investissement immobilier moins complexe et plus simple pour les personnes intéressées à se lancer dans la gestion immobilière.

Calvaire

Calvaria se classe parmi les nouveaux projets de cryptomonnaie à surveiller. C’est un jeu de cartes de combat virtuel avec des influences d’autres jeux. Il permet aux joueurs de concourir et d’obtenir RIA, le jeton natif, en récompense pour avoir remporté des compétitions. RIA peut être utilisé pour acheter des cartes de combat et faire bien d’autres choses dans l’univers de Calvaria. C’est l’une des pièces à acheter avant que la valeur marchande n’augmente à nouveau.

