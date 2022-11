Bitstamp obtient une licence crypto de la Banque d’Espagne | Cryptomonnaie

L’échange de crypto Bitstamp a signalé avoir obtenu une licence pour les opérations avec la crypto en Espagne. Il marque l’approbation dans une autre juridiction européenne d’une bourse, qui se concentre sur le marché de l’Union européenne depuis son lancement en 2011.

La société a révélé la nouvelle de sa licence espagnole le 17 novembre. L’approbation de la Banque d’Espagne permet à la filiale locale de Bitstamp d’offrir des services d’échange de devises numériques pour la monnaie fiduciaire et des services de garde de portefeuilles électroniques aux utilisateurs espagnols. Bitstamp est devenu le 46e fournisseur d’actifs virtuels à recevoir une licence en Espagne, après Binance et Bitpanda.

L’Espagne a récemment fait preuve d’une approche modérée de la réglementation de la cryptomonnaie, qui va de pair avec un rythme d’adoption élevé dans le pays. En janvier, le régulateur financier local Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a annoncé un ensemble de règles pour la publicité des investissements dans les crypto-actifs, exigeant qu’elles soient « claires, équilibrées et équitables ».

Cet automne, le pays est devenu le troisième plus grand réseau de guichets automatiques Bitcoin (BTC 16 752 $) et de crypto-monnaie après les États-Unis et le Canada. Il héberge actuellement 215 guichets automatiques cryptomonnaies, poussant El Salvador – avec 212 – à la quatrième position après avoir dépassé le pays par les guichets automatiques.

En septembre, la multinationale de télécommunications basée à Madrid, Telefonica, a permis les paiements avec des crypto-monnaies comme Bitcoin et bien d’autres sur son marché technologique en ligne appelé Tu. L’entreprise a intégré une fonctionnalité de paiement crypto fournie par l’échange crypto espagnol Bit2Me pour recevoir des cryptos en échange de leurs produits technologiques.

Bitstamp a intensifié ses efforts de conformité ces dernières années. En avril, il a demandé aux utilisateurs de mettre à jour l’origine des crypto-monnaies stockées sur la plate-forme à des fins de réglementation. L’échange a fourni une liste officielle d’exemples de documents clarifiant les sources de richesse des fonds déposés, y compris les bulletins de salaire et de pension, les documents d’héritage, les bulletins de paie pour l’épargne, les cadeaux, les reçus miniers et autres.