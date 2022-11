Prédiction de prix Cosmos et liste des meilleurs cryptos à acheter | Cryptomonnaie

Prédiction de prix Cosmos – ATOM pourrait atteindre le top 20 de la capitalisation boursière alors que les retombées de FTX s’installent

La grande nouvelle de ce mois-ci doit être l’effondrement de l’échange de crypto FTX. Son insolvabilité a déclenché des sentiments baissiers, faisant tomber les 20 meilleurs cryptos avec ATOM. Mais Cosmos a fait la une des journaux pour une autre raison après que le fondateur Jae Kwon s’est opposé aux changements proposés pour introduire le jalonnement liquide dans le système.

Selon Kwon, il serait extrêmement risqué pour tout le monde d’utiliser des jetons dérivés et de gagner des récompenses ailleurs. De plus, la proposition 82 pourrait également permettre de frapper un certain nombre de jetons nouveaux et frauduleux comme ATOM 2.0. En conséquence, ATOM fonctionne mal, mais il existe quelques nouveaux cryptos hautes performances sur le marché comme D2T, TARO, IMPT et RIA.

Prédiction de prix Cosmos – ATOM restera-t-il non affecté par l’effondrement de FTX ?

Cosmos est un écosystème de blockchain bien connu qui possède l’un des systèmes les plus avancés par rapport à ses alternatives. Mais au fil du temps, le projet surnommé « l’internet des blockchains » a connu un rythme de développement réduit, de faibles performances et des risques de sécurité. La raison derrière tout cela pourrait être les changements drastiques dans la politique monétaire de Cosmos.

Mais ces changements à eux seuls n’ont pas fait stagner ATOM sur le marché actuel alors que son prix est tombé en dessous de 10,14 $ au moment de la rédaction. Selon les experts du marché, ATOM devrait se redresser lors de la prochaine course haussière. Mais selon les statistiques, il en faudrait beaucoup pour retrouver le niveau précédent.

Dash 2 Trade – Les cryptos à la croissance la plus rapide

Le marché de la crypto-monnaie peut être un océan d’opportunités d’investissement, mais s’il n’est pas choisi judicieusement, on pourrait facilement s’y noyer. Alors que la majorité des investisseurs se remettent encore de l’effondrement de FTX, il y a eu un certain mouvement dans les projets émergents. Dash 2 Trade, bien qu’il soit en phase de prévente depuis des semaines, s’est forgé une solide image sur le marché.

Dash 2 Trade est une plate-forme de données d’analyse cryptomonnaie révolutionnaire soutenue par Learn2Trade qui est en train de lancer sa plate-forme de signal de trading et son tableau de bord. Le projet est basé sur l’objectif simple mais ambitieux de faciliter le trading de crypto pour toutes sortes de commerçants en utilisant des données analytiques en temps réel.

Le trading de crypto nécessite des compétences et de l’expérience pour rester du bon côté et prendre des décisions éclairées qui génèrent des bénéfices. La plupart des acteurs du marché manquent de ces choses et, par conséquent, souffrent de pertes qui peuvent être évitées avec une plateforme comme Dash 2 Trade. Dash 2 Trade est un excellent achat alors que les principales crypto-monnaies souffrent de la situation FTX.

Pour enfin lancer un homologue Bloomberg Terminal dans le monde de la crypto, l’équipe de commerçants vétérans de Dash 2 Trade a levé plus de 6 millions de dollars après seulement 3 semaines d’ouverture de la prévente publique. Après avoir conclu leur prévente, D2T, le jeton ERC-20 natif de l’écosystème Dash 2 Trade, sera coté sur deux échanges cryptomonnaies populaires, à savoir BitMart et LBank.

RobotEra – Une crypto métaverse unique

Imaginez un métaverse de possibilités qui permet d’explorer, de créer et de profiter d’un jeu de reconstruction d’univers. C’est ce qu’est RobotEra, un nouveau projet de cryptomonnaie Metaverse. Dans ce métaverse sur le thème des robots, les participants peuvent créer des compagnons ressemblant à des robots, se connecter à d’autres mondes et gérer le terrain qu’ils possèdent. Mais ce projet s’ajoute également à un jeu P2E.

Le monde prévu de RobotEra sera représenté comme un monde post-apocalyptique multicouche. L’économie mondiale de RobotEra dépend des jetons TARO, actuellement disponibles à l’achat en prévente. Les détenteurs de TARO pourront interagir avec les communautés NFT nouvellement créées qui construiront collectivement l’univers RobotEra une fois qu’il sera lancé. Les investisseurs intéressés par l’avenir de Metaverse achètent TARO alors qu’il est encore en prévente.

IMPT.io – Le meilleur investissement vert

L’un des investissements les plus judicieux à faire alors que les principales crypto-monnaies continuent de saigner après l’incident FTX sont les cryptos éco-vertes. Ce sont des projets qui n’iront certainement nulle part dans les prochaines années. La durabilité dans la cryptomonnaie est un concept rare mais indispensable, et maintenant un projet appelé IMPT.io va le révolutionner.

Fondamentalement, le projet IMPT.io offre un marché unique de compensation des émissions de carbone basé sur des crédits carbone. En utilisant le marché IMPT, les participants peuvent acheter des produits de marques durables du monde entier. Mais ce faisant, ils peuvent contribuer à des initiatives vertes et ainsi réduire leur empreinte carbone.

Le jeton crypto IMPT natif déverrouille également plusieurs utilitaires et une chance d’obtenir des crédits carbone tokenisés en tant que NFT. De cette façon, IMPT.io serait le tout premier projet de cryptomonnaie verte, rendant les crédits carbone transparents et anti-fraude. Au cours de sa prévente, IMPT a remporté un succès record en atteignant des jalons en peu de temps, ce qui en fait l’une des préventes de crypto les plus en vogue.

Calvaria – Un P2E épique et enrichissant

Calvaria: Duels of Eternity est un jeu très gratifiant qui offre une véritable propriété numérique aux joueurs. Cela indique que quelles que soient les ressources que les joueurs obtiennent dans le jeu, ils les possèdent pour de vrai, ce qui n’est pas le cas avec les autres jeux P2E. Calvaria récompense les joueurs avec le jeton RIA, qui est sa crypto-monnaie native. Sa prévente a atteint le stade 4, ce qui indique que 33,33 jetons RIA sont disponibles pour 1 USDT. Jusqu’à présent, le succès de la prévente de Calvaria et sa version gratuite en ont fait l’investissement P2E préféré des gens.

Conclusion

Alors que les prix de Cosmos ont désespérément besoin d’un niveau de support pour se rétablir, les alternatives mentionnées ci-dessus se présentent comme de meilleures options d’investissement. Même si le marché au sens large semble perdre des milliards, il y a de l’espoir que vous puissiez profiter en investissant dans les préventes de crypto émergentes.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO