Cours du litecoin : les détenteurs de LTC doivent-ils rester patients pour une hausse de 14 % ? | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin a bondi de 8 % au cours des dernières 24 heures malgré un sentiment baissier sur le marché de la cryptomonnaie.

Litecoin est devenu le deuxième plus grand atout par utilisation sur BitPay en octobre.

LTC doit toujours maintenir son support à 56 $ pour éviter un effondrement de 23 % aux plus bas de juin de 43 $.

Le prix du litecoin s’est relativement mieux comporté que la plupart des autres crypto-monnaies depuis l’effondrement de FTX. Malgré les fluctuations du marché de la cryptomonnaie, Litecoin a maintenu sa demande, ce qui est évident dans l’utilisation de l’altcoin.

Au mois d’octobre, le total des transactions effectuées sur BitPay a noté que Litecoin émergeait comme le deuxième plus grand actif par utilisation. Représentant plus de 25% de toutes les transactions cryptomonnaies, LTC se tenait juste derrière Bitcoin, qui était responsable de 46,38% de toutes les transactions.

Battant Ethereum et Cardano sur le plus grand processeur de chiffrement, Litecoin s’est imposé comme l’une des crypto-monnaies les plus importantes. Cela pourrait être essentiel pour amorcer une récupération de l’actif.

Le prix du litecoin à la recherche d’une cassure

Le prix du litecoin se négocie actuellement à 62,1 $, après une augmentation de 22 % de sa valeur depuis le crash du marché de la cryptomonnaie induit par FTX. L’altcoin a commencé une tendance haussière il y a environ une semaine, qu’il a continué à maintenir.

La présence des points bleus du Parabolic Stop and Reverse (SAR) sous le prix du Litecoin soutient les perspectives haussières. Cet indicateur est utilisé pour mettre en évidence la tendance actuellement active ainsi que les inversions possibles.

Si cette tendance haussière se poursuit, Litecoin pourrait être sur le point de marquer l’obstacle immédiat à 64,3 $. Basculer ce niveau dans un plancher de support est crucial pour que le prix du Litecoin augmente et franchisse la résistance critique à 67,3 $. Si la pression d’achat se maintient, LTC pourrait être en bonne voie d’atteindre les sommets de mai de 71,2 $.

Graphique LTCUSD sur 8 heures

Cela dit, il est important pour les commerçants qui cherchent à acheter du Litecoin de tenir compte de la peur persistante de la contagion. Cela pourrait entraîner une baisse du marché de la cryptomonnaie, affectant également la trajectoire de LTC. Si la baisse avait un impact sur l’altcoin, le prix du litecoin pourrait chuter vers le niveau de support à 56,1 $.

Toute baisse supplémentaire à partir de ce niveau peut faire baisser le Litecoin au même niveau de prix qu’il était après le crash du 9 novembre, testant 49,9 $ comme support critique. Un rebond là-bas pourrait empêcher un prélèvement excessif. Cependant, une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 49,9 $ invaliderait la thèse haussière, ne laissant aux investisseurs que l’espoir d’une reprise par rapport aux plus bas de 42,9 $ de juin.