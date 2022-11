« L’explosion » du métaverse sera pilotée par le B2B, et non par les consommateurs de détail: partenaire de KPMG | Cryptomonnaie

La branche australienne du cabinet comptable Big Four KPMG pourrait bientôt organiser des réunions de direction et conclure des accords de plusieurs millions de dollars avec des clients du métaverse, la société explorant maintenant comment la technologie révolutionnaire peut transformer son modèle commercial.

Dans une récente interview, James Mabbott de KPMG, associé responsable chez KPMG Futures, a déclaré que l’entreprise voit un réel potentiel dans la technologie créant de nouvelles façons plus efficaces pour les entreprises et les consommateurs d’interagir les uns avec les autres :

Je pense que les applications vraiment intéressantes vont être dans le contexte business to business […] Et je pense que je pense en fait que c’est là que l’argent va être [even] plus que la participation axée sur les consommateurs.

Mabbott a également déclaré que les interactions virtuelles sur les plateformes Metaverse pourraient non seulement révolutionner l’engagement des clients et la prestation de services, mais aussi potentiellement ouvrir des sources de revenus supplémentaires pour l’entreprise.

« Ce que nous cherchons à faire, c’est explorer l’opportunité de créer de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux actifs avec une technologie qui transforme fondamentalement la façon dont nous fournissons nos services », a-t-il déclaré à Cointelegraph.

Construire une équipe métaverse

La société vient de créer un tout nouveau poste au sein de l’équipe australienne de KPMG Futures, appelé Head of Metaverse Futures, qui vient de nommer Alyse Sue, cadre de Web3, à ce poste, selon une récente déclaration envoyée à Cointelegraph.

KPMG Australie a noté que Sue a précédemment travaillé comme consultante senior au sein de l’équipe KPMG Innovate entre 2012 et 2015 avant de s’aventurer dans l’espace de la crypto-monnaie – où elle a cofondé plusieurs startups, dont Transhuman Coin, un projet de finance décentralisée (DeFi) qui investit dans et soutient les technologies émergentes.

Sue a ensuite travaillé pour la société internationale de développement de logiciels et de conseil Palo IT en tant que responsable de Web3 avant de retourner chez KPMG.

Le nouveau rôle s’accompagne d’une ambition élevée de la part de KPMG de créer des opportunités commerciales de plusieurs millions de dollars pour l’entreprise d’ici 2025. Pour réaliser cet exploit, Mabbott a déclaré que KPMG envisageait de créer son propre métaverse pour les opérations commerciales internes et les activités de l’entreprise. services aux entreprises.

Mabbott a également noté que Sue recevra le support de certains des 90 membres qui composent l’unité Futures de KPMG – qui comprend un accent sur l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique en plus du métaverse.

KPMG a également créé KPMG Origins, une plateforme de suivi et de traçabilité basée sur la blockchain utilisée pour aider les partenaires commerciaux à codifier la confiance lors de la réalisation d’activités commerciales transfrontalières. Mabbott a ajouté qu’environ 30 employés travaillent actuellement sur la plate-forme axée sur la chaîne d’approvisionnement.

Les utilisateurs actifs du métaverse ne sont pas un problème

Cependant, la société explore également les opportunités potentielles sur les plates-formes publiques Metaverses pour voir quelles opportunités existent et ce qu’elles pourraient représenter pour les clients, a déclaré Mabbott.

Le partenaire KPMG a ajouté qu’il n’était pas trop préoccupé par la récente baisse de l’activité des utilisateurs et a signalé de mauvaises expériences utilisateur dans certains des plus grands métaverses de l’industrie aujourd’hui :

Lorsque vous regardez certains de ces espaces, le mécénat et la participation ne sont pas particulièrement élevés pour le moment. Mais c’est à ce moment-là que se déroulent toutes les expérimentations vraiment intéressantes et que le développement de ces nouveaux modèles commerciaux et façons de créer de la valeur s’effondre.

« À la suite de cela, je pense qu’il y aura également une explosion en termes d’adoption, d’utilisation et d’applicabilité de ces technologies », a-t-il ajouté.

Mabbott a également noté que si un certain nombre de plates-formes de communication vidéo – à savoir Google Meets, Microsoft Teams et Zoom – ont considérablement augmenté l’activité des utilisateurs tout au long de la pandémie de COVID-19, les utilisateurs ne peuvent pas s’immerger complètement dans cet environnement comme ils le peuvent dans le Metaverse :

Le peu qu’ils ne résolvent pas est la composante émotionnelle. [With the Metaverse], vos sens sont détournés et vous vous sentez comme dans cet environnement. C’est ce qui manque à notre zoom actuel et [Microsoft] Interactions de l’équipe.

« C’est ce sentiment d’être dans la pièce et de pouvoir lire [other people’s] le langage corporel et l’impression d’être là. C’est cette prochaine étape que je pense que ces technologies apporteront », a ajouté Mabbott.

Ce n’est pas non plus le premier pas de KPMG dans le Metaverse. En juin 2022, le cabinet comptable a également investi 30 millions de dollars dans la formation des employés Web3 pour ses équipes basées aux États-Unis et au Canada, qui se sont concentrées sur l’éducation, la collaboration et la formation à travers différents événements et ateliers.

Le Metaverse devrait valoir 5 billions de dollars d’ici 2030, selon un rapport de juin 2022 du cabinet de conseil international McKinsey. Alors que la banque d’investissement Citi est allée plus loin en estimant que le marché adressable total pour l’économie du métaverse atteindrait 13 000 milliards de dollars sur la même période.